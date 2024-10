Come da tradizione, Bra celebra la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. L'appuntamento è per domenica 3 novembre 2024. La giornata prederà avvio con la deposizione delle corone d’alloro ai cippi cittadini, in programma a partire dalle 8 del mattino. Alle 11 verrà invece celebrata una Messa in suffragio dei caduti di tutte le guerre presso la chiesa di Sant’Andrea e, a seguire, prenderà avvio da piazza Caduti per la Libertà il corteo – con l’intervento della Banda musicale cittadina “Giuseppe Verdi” – diretto alla volta di piazza Roma dove, alle 12, si terrà la consueta cerimonia con l’intervento delle autorità. Presenti i rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’arma cittadine.

L’evento è organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il Comitato cittadino per l’affermazione dei valori del 27 gennaio, del 10 febbraio e del 25 aprile.