Bra, primo posto per il cinema Vittoria nella 2ª edizione di Cinema al Cinema per famiglie

Anna Vitton Corio premiata per il cinema Vittoria di Bra

Applausi meritatissimi per il multisala Vittoria di Bra che nella seconda edizione di Cinema al Cinema per famiglie ha raggiunto i maggiori risultati di presenza in sala.

Primo posto tra le sale Anec (Associazione nazionale esercenti cinema) davanti a Margherita di Cuorgné, Italia - Movie Planet di Vercelli e tra quelle Acec (Associazione cattolica esercenti cinema) Monterosa di Torino, Lumière di Asti e Aurora di Savigliano.

Le premiazioni si sono tenute nella sede di Film Commission Torino Piemonte nell’ambito del percorso di valorizzazione delle sale cinematografiche di Agis Piemonte Valle d’Aosta, grazie al sostegno della Regione Piemonte, che prevede attività rivolte al pubblico, alle scuole, agli studenti universitari e agli esercenti cinematografici.

Il premio per il Vittoria di Bra è stato ritirato da Anna Vitton Corio, titolare dello storico multisala di via Cavour, sempre pronto ad accogliere famiglie, studenti e gli amanti del cinema. «Se puoi sognarlo, puoi farlo. Ricorda sempre che questa intera avventura è partita da un topolino»”, disse Walt Disney. E l’avventura di Anna è partita da un’emozione, che non è mai svanita.

Per la terza edizione di Cinema al Cinema per famiglie saranno 140 le proiezioni di titoli per tutti, sempre con un biglietto a costo promozionale di 3.50 euro, che si svolgeranno nei weekend a partire da sabato 26 ottobre e fino ad aprile 2025 nel circuito di 35 sale cinematografiche piemontesi. Gli esercenti potranno selezionare i film da proporre al loro pubblico da un catalogo di oltre 100 titoli che spazia dai grandi classici dell’animazione a importanti pellicole di recente uscita.