Cara cultura, quanto mi costi: nel 2023 è record di visitatori, ma ogni al mese le famiglie piemontesi spendono 104 euro

Secondo i dati ISTAT del 2023 la spesa media delle famiglie piemontesi per la cultura è di 104 euro al mese (in aumento del 12% rispetto all’anno scorso) per lo più spesi per mostre e musei, segue la lettura di libri, il teatro e infine il cinema. Il 19% dei residenti in Piemonte nel 2023 afferma che non ha partecipato ad alcuna attività. Costo elevato, interesse per altre attività e anzianità sono tra le cause di questo disinteresse.