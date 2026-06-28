Lutto nella diocesi di Saluzzo: è mancato don Costanzo Barbero

È mancato alla Casa del Clero di Saluzzo, presso l’ex seminario di Sant’Agostino, don Costanzo Barbero, che lunedì avrebbe compiuto 89 anni.

Aveva ricoperto i primi incarichi in alta valle Varaita, come parroco a Chianale e Casteldelfino. Era poi stato parroco a Manta dal 1977 al 1993 e poi ancora, per vent’anni, dal 1993 al 2013, a Villar Bagnolo.

Originario di Envie, era stato ordinato prete nel 1961. Per un imperscrutabile segno del destino, i suoi funerali si svolgeranno lunedì 29 giugno alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di S. Agostino in Saluzzo, lo stesso giorno in cui 65 anni era stato ordinato sacerdote.

Lascia,insieme ai nipoti ed altri familiari, un altro fratello prete, don Giovanni Barbero, parroco emerito di Lagnasco.