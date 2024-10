Sicurezza e salute sul lavoro a Qebere di Piasco il riconoscimento "Workplace Health Promotion"

L’azienda agricola Qebere di Piasco, produttrice della birra Kauss, è una delle prime tre imprese della provincia di Cuneo (la prima del settore primario) a ricevere l’attestato-diploma da parte del Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (Spresal) dell’Asl Cn1 per aver completato gli interventi di promozione alla salute nei luoghi di lavoro previsti dalla Rete WHP (Workplace Health Promotion) della Regione Piemonte per l’anno 2023.

Il riconoscimento è stato consegnato martedì direttamente in azienda dal direttore dello Spresal di Cuneo, Santo Alfonzo, in occasione della Settimana europea per la salute e la sicurezza sul lavoro, indetta dall’Agenzia europea (Eu-Osha) dal 21 al 25 ottobre. Le altre due imprese premiate sono la Bottero Spa (industria settore vetro) con sede a Cuneo e la Gazzera Srl (colorificio leader nella distribuzione di prodotti per la verniciatura) di Peveragno.