Tenta di portare in Romania due trattori rubati: fermato nel Mantovano

E’ stato denunciato per ricettazione un rumeno 39enne, residente all’estero, che è stato sorpreso dai Carabinieri di Moglia, nel Mantovano, mentre, a bordo di una bisarca con targa rumena, tentava di portare verso la Romania due trattori poi risultati rubati in provincia di Cuneo.

Il ritrovamento, e la relativa denuncia, lunedì scorso, quando i Carabinieri della Compagnia di Gonzaga, durante un controllo a Moglia, insospettiti, hanno effettuato alcuni controlli incrociati.

Le sensazioni dei militari erano corrette, perché i due mezzi, del valore complessivo di 80mila euro, erano stati rubati il giorno prima nel Cuneese ai danni di due aziende agricole.

I Carabinieri hanno provveduto al sequestro dei trattori, ora custoditi in un deposito sicuro, in attesa della restituzione ai legittimi proprietari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Anche il camion è stato sequestrato, poiché utilizzato per la commissione del reato di ricettazione, con la prospettiva di una futura confisca.