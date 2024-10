Grande attesa a Rifreddo per la 15ª edizione de "Le notti delle streghe"

Numeri da record, con 2000 biglietti già venduti, per la 15esima edizione dell'evento ‘Le notti delle streghe’ in programma a Rifreddo da venerdì 25 a domenica 27 ottobre.

Gli organizzatori fanno sapere che c’è ancora la possibilità di acquistare i biglietti per il tour delle 22,30 di sabato 26 ottobre.

Inoltre dal Comune avvisano gli spettatori che dato il maltempo i prati per parcheggiare saranno probabilmente inagibili e viene messo a disposizione un parcheggio asfaltato vicino al centro (lungo la strada provinciale in direzione Sanfront) che sarà controllato e illuminato dalla protezione civile.

Ci sarà il servizio navetta obbligatorio e gratuito per portare le persone in centro

Per tre giorni e tre notti la magia ritorna nell’antico borgo della valle Po con molti eventi legati a ‘Il mistero di Rifreddo’ tra atmosfere da brivido a per la “Notte delle streghe” che avrà il suo clou sabato 26 ottobre. Come ogni anno, l'evento più spaventoso sarà affiancato da una serie di iniziative collaterali, con un programma che inizia venerdì e si estende fino a domenica, concludendosi con la Giornata contadina di domenica 27 ottobre.

Si inizia già oggi, giovedì 24 ottobre, alle 19,15 nell’ambito delle iniziative di apertura della Festa del Libro Medievale e Antico con le letture portate in scena dagli attori del Teatro del Marchesato ‘Agnese: un monastero per essere libera” previsto tra le rovine del Monastero cistercense di Santa Maria della Stella di Rifreddo e in caso di maltempo nel salone del Centro incontri San Rocco vicino al Municipio.

Alle 19,30 ci sarà “Il desco delle monache”, una presentazione e degustazione di cibi e bevande che richiamano le antiche tradizioni della valle Po. Prenotazione sul sito: monasterodellastella.it

L'evento è organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo in collaborazione con il Comune di Rifreddo e l’associazione Luna Lucebat.

È inoltre possibile seguire l’intero percorso tematico “Manta-Saluzzo-Rifreddo”, che inizierà alle 17 al Castello della Manta.

Domani, venerdì 25 ottobre, per l'inaugurazione della Festa del Libro Medievale e Antico e della venticinquesima edizione de “Le notti delle streghe”, si ritorna alle 18,30 al monastero di Santa Maria della Stella per la presentazione del libro “La decima masca. 1495 Marchesato di Saluzzo. I processi alle streghe tra leggenda e storia” di Fulvia Viola Barbero, in collaborazione con Fusta Editore.

L'autrice dialogherà con Osvaldo Bellino e Franco Giletta, con letture a cura di Lionello Nardo.

In caso di maltempo nel salone del Centro incontri San Rocco vicino al Municipio.

Alle 21, in piazza della Vittoria, si terrà lo spettacolo 'Adelaide e Guglielmo, un incanto d’amore. La fiaba di un amore impossibile tra un giullare e una giovane monaca” presentato dal Teatro del Marchesato e organizzato dal Comune di Rifreddo, con la partecipazione di Luca Chiarva e Antonio Bonura.

Maggiori informazioni su www.salonelibro.it.

Per tre giorni e tre notti, l'antico borgo di Rifreddo sarà quindi avvolto da atmosfere oscure e un pizzico di magia.

Il percorso teatralizzato di sabato offrirà un tuffo nel passato, rievocando i processi alle streghe che si svolsero nel 1495, all'interno delle mura del Monastero di Santa Maria della Stella di Rifreddo.

Con lo spettacolo 'Lucea talvolta la luna - Le Masche di Rifreddo tra leggenda e realtà', il percorso esplora i documenti storici locali per far rivivere i processi contro le donne accusate di 'Mascaria', che furono bruciate vive nel Tardo Medioevo.

Questa edizione, punta a lasciare un’impronta speciale.

Il sindaco Elia Giordanino, che ha preso il testimone dal suo predecessore Cesare Cavallo, ideatore dell’iniziativa, si sta occupando personalmente della preparazione, con il supporto dei consiglieri comunali e di numerosi volontari.

“Stiamo lavorando per creare uno spettacolo all’altezza dell’evento che rappresenta al meglio il nostro Comune e la nostra storia – dichiara Giordanino - Non anticipo nulla sulla quindicesima edizione, ma posso assicurare che ci saranno alcune novità interessanti sia a livello organizzativo che artistico. Un ringraziamento speciale alla Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo e a tutti gli enti e i volontari che collaborano con il Comune e la Pro loco per ottenere, come ogni anno, un successo straordinario che auspichiamo si ripeta anche per questa edizione”.

I ticket di ingresso allo spettacolo “Lucea talvolta la luna - Le Masche di Rifreddo tra leggenda e realtà” sono ancora acquistabili solo per il tour delle 22,30 sulla piattaforma Piemonte Ticket (il link è direttamente accessibile dalla home page del sito delle Notti delle streghe), oppure all’unico punto vendita della Tabaccheria Andrea Brogi di Rifreddo (via Roma 2, con orario dal lunedì al sabato 8-13 e 15-19.30).

Il prezzo del biglietto è di 5 euro per gli adulti e 2 euro per i bambini (cifra a cui occorrerà aggiungere la prevendita di 1 euro). Tutte le informazioni possono comunque essere reperite sul portale dedicato: lenottidellestreghe.it, sul sito del comune di Rifreddo e sulle pagine Facebook e Instagram dell’evento “Le Notti delle Streghe”.

Informazioni alla mail info@lenottidellestreghe.it oppure alla info-line 328-8815126.

A corredare la rappresentazione teatrale itinerante per il borgo e la collina di Rifreddo ci sarà un mercatino al centro del paese dal punto di partenza e arrivo della camminata con banchi inerenti a tematiche legate alla magia e all’occulto, o specializzati nel commercio di prodotti tipici.

Il tutto arricchito da momenti musicali e di intrattenimento.

La rassegna è organizzata dal Comune di Rifreddo in collaborazione con Fondazione CR Saluzzo e con Pro Loco Rifreddo.

LA GIORNATA CONTADINA DI DOMENICA 27 OTTOBRE

Il fine settimana che rifreddo dedica alle ‘Streghe’ si conclude domenica 27 ottobre con un altro evento che, negli anni, ha saputo guadagnarsi un ruolo di rilievo tra le manifestazioni agricole locali: la Giornata Contadina.

Questa celebrazione delle antiche tradizioni rurali della valle Po attira ogni anno centinaia di turisti e curiosi nel piccolo comune di media valle, grazie a un programma ricco e variegato.

Dalle 9 del mattino, le strade del paese prenderanno vita con un mercatino di prodotti tipici e stand dedicati ai prodotti ‘Deco’ (Denominazione comunale) di Rifreddo, articoli per la casa e un mercatino dell’usato.

Saranno presenti anche associazioni di volontariato del territorio, come Monviso Salvamento e i Cinofili Valli del Monviso. Durante la giornata, i partecipanti potranno ammirare l’esposizione di animali da allevamento, piccoli animali, rapaci diurni e notturni, e prendere parte a due attività didattiche dedicate ai rapaci.

Non mancheranno inoltre il battesimo della sella, con la possibilità di fare un giro su pony e alpaca.

La manifestazione prevede anche mostre di trattori d’epoca, dimostrazioni di macchinari storici in funzione, giostre per i più piccoli e le sculture in legno realizzate da Daniele Viglianco.

Alle 11 sarà celebrata la messa che darà il via ufficiale alla giornata, seguita dal Pranzo Contadino con specialità locali.

Nel pomeriggio, dalle 14 in poi, ci sarà vin brulé, intrattenimento per i bambini, musica e visite guidate al Monastero di Santa Maria della Stella.

La giornata si concluderà con la premiazione degli allevatori e la consegna delle certificazioni Deco del Comune Rifreddo.

Un’occasione imperdibile per riscoprire le tradizioni agricole della valle.

IL PROGRAMMA DELLA 15ª EDIZIONE DE 'LE NOTTI DELLE STREGHE – MISTERO A RIFREDDO'

Luminosi colori e oscure visioni: per tre giorni e tre notti la magia ritorna nell’antico borgo di Rifreddo

VENERDÌ 25 OTTOBRE

Ore 18:30 - Monastero di Santa Maria della Stella

L’autrice Fulvia Viola Barbero presenta 'La decima masca. 1495 Marchesato di Saluzzo. I processi alle streghe tra leggenda e storia' – Editore Fusta. Dialogano con l’autrice il giornalista Osvaldo Bellino e l’artista Franco Giletta. Letture a cura di Lionello Nardo. Evento gratuito.

Dalle ore 20:00 – Piazza della Vittoria

Magicum Emporium: Bancarelle tematiche A seguire “Cibum et potiones” nella “Casa Stregata” antiche ricette e golose prelibatezze per soddisfare i palati più esigenti (Street food e polenta). Consigliata prenotazione. Per info e prenotazioni tavoli: 345 0114071.

Ore 21:00 - Piazza della Vittoria

“Incanto d’Amore - La fiaba di un amore impossibile tra un giullare ed una giovane monaca”: Spettacolo teatrale ed esibizioni acrobatiche. Evento gratuito. A seguire sotto l'Ala Comunale spettacolo “Un turbinio di colori per illuminare la notte” Esibizione acrobatica della squadra nazionale italiana Csen "Cheerability" con i ragazzi speciali dell’ASD “Le Nuvole”. Evento gratuito.

Dalle ore 22:30 - Piazza della Vittoria

Sarabanda nella “Casa stregata”. Ospite della serata DJ Pitone. Evento gratuito.

SABATO 26 OTTOBRE

Ore 9:30 - Partenza da Piazza della Vittoria

Passeggiata nel “Bosco delle Monache” Prenotazione consigliata al numero 3498439091. Entro giovedì 24 ottobre. Evento gratuito. A seguire “Prandium in frigidis Rio” Pranzo conviviale a cura del Bar Monviso di Rifreddo. Prenotazione obbligatoria entro giovedì 24 ottobre al numero 3496712528.

Ore 15:30 - Monastero di Santa Maria della Stella

“Hocus pocus”: Pomeriggio di laboratori per bambini e ragazzi con racconti, magici travestimenti e una dolce sorpresa. (A cura di Ramona Goitre) Evento gratuito. Prenotazione consigliata al n.3477811697

Dalle ore 19:00 – Piazza della Vittoria

Felix Felicis: amuleti e magici oggetti portafortuna. Mercatino con Bancarelle Tematiche. A seguire Gli incantesimi del gusto nella “Casa Stregata”. Una cena con piatti della tradizione, con un pizzico di magia (Street food e polenta). Consigliata prenotazione, per info e prenotazioni tavoli: 347 3336884.

Ore 19:30 - Piazza della Vittoria davanti al Municipio

“Lucea talvolta la luna”, “Le Masche di Rifreddo tra leggenda e realtà”, “Un viaggio per le vie del borgo nella notte oscura”. Misteri, segreti e inquietanti apparizioni (munirsi di coraggio, in caso di pioggia anche di un ombrello). Testo a cura di Laura Sassone e Chiara Miolano e Alberto Decostanzi. Regia di Ludovica Aprile e Francesco Gargiulo. Prenotazione obbligatoria. Prevendita biglietti su www.lenottidellestreghe.it

Dalle 19:30 - Piazza dalla Vittoria

Spettacoli di tutti i colori

- “Comedy Horror Show” con Squilibrio: equilibrismo, acrobatica, giocoleria e manipolazione con il fuoco”

- “Vessilli nell’oscurità”: Esibizione gruppo Sbandieratori e Musici Borgo San Martino di Saluzzo.

- “Scopri il mondo della Notte… non avere paura!”: Spettacolo dimostrativo e didattica sui rapaci notturni. (a cura dell’associazione “Kazakistan Dreaming Falconeria e rettili Cuneo”).

Eventi gratuiti.

Dalle ore 22:00 - Piazza della Vittoria

“Vertigo timoris”: il ballo della paura nella “Casa stregata” con Dj Matteo Dianti. Evento gratuito.

DOMENICA 27 OTTOBRE 'GIORNATA CONTADINA'

Dalle ore 9:30

Apertura mercatino per le vie del paese: Con prodotti tipici, mercatino dell’usato, stand e molto altro. Presenza dei “Cinofili Valli del Monviso”.

Dalle ore 9:30

Esposizione dei rapaci: Durante la giornata si svolgeranno due attività didattiche della durata di un'ora e mezza ciascuna, una al mattino e una al pomeriggio. Evento gratuito.

Dalle ore 9:30

Esposizione trattori d’epoca, creazione e vendita di sculture di legno, stand con giochi da tavolo per giovani e famiglie. Possibilità di fare un giro sul pony o sull'alpaca. Inoltre, si potrà fare un giro panoramico in elicottero con partenza dalla zona centrale del paese. Evento gratuito.

Dalle ore 12:30

Presso la “Casa Stregata” in piazza della Vittoria: Il banchetto delle feste. Menù: due antipasti, agnolotti del "Pastificio Martino" di Rifreddo al ragù, cosciotto con patatine fritte, formaggio, dolce e acqua. Il costo è di 25€ per i non tesserati e 22€ per i tesserati proloco. Menù bimbo a 10€: prosciutto, pasta, dolce e acqua. Prenotazioni al 366 5390175 entro mercoledì 23 ottobre.

Dalle ore 14:00

Caldarroste, the caldo, vin brulé, laboratori per bambini e truccabimbi. A cura del CCR di Rifreddo, della biblioteca di Rifreddo, e il Gruppo Alpini. Evento gratuito.

Dalle ore 14:00

Musica a 360° con Enzo e Sonia De Castelli: Balli occitani, liscio, animazione per bambini e balli di gruppo. Evento gratuito.

Dalle ore 15:00 alle ore 17:00

Scopri il Monastero di Santa Maria della Stella: Sarà possibile visitare e conoscere il "Monastero di Santa Maria della Stella" di Rifreddo, grazie alla collaborazione con l'associazione "Luna Lucebat". Visita gratuita.

Alle ore 16:30

Premiazione allevatori e espositori locali: Cerimonia di premiazione per gli allevatori locali e gli espositori, con la consegna delle nuove certificazioni "DECO" del comune di Rifreddo.

Info: Comune di Rifreddo

Tel: 328 881 51 26

www.lenottidellestreghe.it

info@lenottidellestreghe.it