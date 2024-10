Volley maschile Serie C: il VCB Mondovì attende il S.Paolo Torino che insegue a una sola lunghezza

Nella terza giornata del campionato di Serie C il VBC Mondovì, allenato da Massimo Bovolo e dal suo aiuto Raffaella Riba, ospiterà sabato sera al PalaItis alle ore 20.30 il S. Paolo Torino, guidato da Paolo Lopiccolo.

Nelle prime due gare di campionato entrambe le formazioni hanno conquistato due vittorie: il S. Paolo ha prima piegato il Cuneo 3-2 in trasferta e poi il Chieri 3-1 in casa, mentre il VBC ha prima superato al PalaItis il forte e temibile Verbania per 3-0 e poi in trasferta il Boves per 3-1.

In classifica generale i monregalesi si trovano in testa con 6 punti in compagnia dell’ Acqui, mentre i torinesi sono a -1 in compagnia dell’ ArtiVolley Collegno.

Sabato l’ obbiettivo della formazione di coach Massimo Bovolo è quello di cercare di ottenere il terzo successo stagionale e restare così al comando della classifica, possibilmente a punteggio pieno, anche se per riuscire a conquistare la vittoria il livello di gioco dovrà senza dubbio essere superiore rispetto a quello evidenziato nell’ ultimo turno contro il Boves.

“Sabato scorso a Boves – asserisce coach Massimo Bovolo – abbiamo faticato parecchio e non siamo riusciti ad esprimerci sui nostri abituali livelli per una serie di motivi, compresi alcuni acciacchi che hanno debilitato alcuni giocatori chiave. L’ essere però riusciti a conquistare i 3 punti in palio pur in una serata non eccezionale deve essere considerato come una qualcosa di molto positivo e che deve darci una carica ulteriore sotto l’ aspetto del morale del gruppo e dell’ autostima. In settimana abbiamo analizzato con attenzione ciò che ha funzionato meno bene nella trasferta di Boves, lavorando per correggere gli errori. Contro il S. Paolo Torino dovremo ripetere la prestazione offerta contro Altiora, con tanta attenzione, cercando di aggredire l’ avversario per imporre il nostro ritmo e sfruttare al meglio il fattore campo. Sarà sicuramente una partita dura e ricca di insidie, ma noi vogliamo continuare la nostra striscia positiva di risultati per restare in vetta alla graduatoria.”