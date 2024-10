Volley maschile A3: Savigliano, la prima al PalaSanGiorgio contro il forte Mantova

Dopo il ko al debutto a Valenza, la prima di fronte al pubblico amico per iniziare a mettere in cascina i primi punti. È chiaro l’obiettivo con cui il Monge-Gerbaudo Savigliano si avvicina alla sfida casalinga contro il Gabbiano Farmamed Mantova valida per il secondo turno del Girone Bianco della Serie A3 Credem Banca.

L’avversario. Un impegno tutt’altro che agevole per i ragazzi di coach Michele Bulleri, contro una squadra che ha confermato già nella prima giornata di aver mantenuto un livello tecnico alto, travolgendo 3-0 in casa i Diavoli Rosa di Brugherio, capaci di raggiungere quota 20 solo nel secondo set (25-16, 25-20, 25-18). I ragazzi del confermatissimo Simone Serafini hanno già messo in mostra buone qualità, con i fondamentali di servizio e muro già decisivi contro i lombardi. Tra i loro punti di forza, il braccio pesante di Baldazzi (17 punti alla prima) e la solidità di un sestetto apparentemente privo di punti deboli. In più, un elemento non secondario: l’entusiasmo lasciato in dote da una storica stagione 2023/24, in cui il Top Team, da neopromosso, è stato in grado di sfiorare la promozione in Serie A2, raggiungendo la finale della Del Monte Supercoppa A3 e la final four di Coppa Italia.

Qui Monge-Gerbaudo Savigliano. C’è voglia di riscatto in casa Savigliano. O meglio, di ripartire forte, dopo aver fatto vedere buone cose, ma senza fortuna in termini di risultato finale, contro una compagine forte come quella di Acqui.

Ne è consapevole anche il vice-allenatore Andrea Berra, che riparte proprio dalla sfida di Valenza: “Innanzitutto, bisogna fare i complimenti ad Acqui, che ha messo in pratica tutto ciò che aveva preventivato di fare. Sono riusciti a metterci in difficoltà giocando una pallavolo di alto livello per la nostra categoria. Rivedendo i dati da scout, se c’è da avere dei rimpianti è soprattutto nel primo set, nel quale abbiamo fatto una percentuale di errori troppo alti, che in questi campionati paghi sicuramente. Quel parziale è stato un po’ la fotografia del match, perché se lo avessimo vinto forse molte cose sarebbero state diverse. La squadra? L’ho vista bene dal punto di vista fisico, mentre dal punto di vista della gestione dei momenti di difficoltà è proprio emerso che si trattasse della prima partita. Alcuni meccanismi devono ancora essere oliati, ma non siamo certamente preoccupati perché stiamo lavorando bene”.Idee chiare anche su cosa aspettarsi dal debutto casalingo: “Mi aspetto una fase muro-difesa fatta con più attenzione e soprattutto un minor numero di errori. Mantova è una squadra con un gruppo molto forte, che difende bene ed è coesa. Anche loro, come noi, hanno un gruppo ben definito, e questo aspetto può fare la differenza. Spero che il palazzetto sarà bello gremito per darci una mano. Il mio esordio? Sono molto felice di debuttare vicino a casa in questa categoria. Nonostante io sia nella pallavolo da anni, l’emozione in casi come questi non manca mai. Sono molto contento del lavoro fatto fin qui con i ragazzi, che si sacrificano molto pur lavorando. C’è ancora tanto da fare, ma sono certo che lavorando potremo ottenere risultati importanti”.

I precedenti. Sono solo due, ed entrambi relativi alla scorsa stagione, i precedenti tra le due compagini, con un bilancio in totale parità. Entrambe le sfide, infatti, terminarono 3-1, ma a parti invertite. All’andata a sorridere al PalaSanGiorgio fu il Monge-Gerbaudo Savigliano, anche in quel caso al primo successo stagionale. Al ritorno, invece, volò il Gabbiano, che s’impose tra le mura amiche.

I biglietti. Fino alle ore 16.30 di sabato 26 ottobre è possibile acquistare i biglietti per la sfida Monge-Gerbaudo Savigliano-Pallavolo Motta sulla piattaforma Liveticket.it. in alternativa, sarà possibile acquistarli al botteghino del Palazzetto dello Sport di Cavallermaggiore. Intanto, è ancora possibile abbonarsi per tutte le gare casalinghe biancoblu. Per la nuova annata, la società ha introdotto l’abbonamento “Gold” socio sostenitore, che garantisce l’accesso a tutte le partite casalinghe della regular season di Serie A3 Credem Banca e alle eventuali sfide di Coppa Italia e dei playoff. Il costo è di 120 euro e alla sottoscrizione tutti i “sostenitori” verranno omaggiati con una sciarpa, rigorosamente a tinte biancoblu. In alternativa, continuano ad essere previste le altre tipologie di abbonamento: la tariffa intera, al costo di 80 euro, e quella “Family”, a 55 euro, rivolta ai tesserati e ai loro famigliari. Come abbonarsi? I tifosi possono sottoscrivere l’abbonamento presso la Ferramenta CI Erre, in Via Novellis 62 a Savigliano.