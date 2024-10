A Cavallermaggiore prende vita una nuova oasi verde con il progetto Punctures

A Cavallermaggiore si continua a costruire una rete verde e sostenibile grazie al progetto Punctures, iniziativa guidata dall’artista Alfredo Zinola, originario del paese, insieme ai colleghi artisti internazionali Micaela Kühn e Maxwell McCarthy, tutti residenti a Berlino. Dopo una prima piantumazione avvenuta nel 2022, che ha visto la messa a dimora di 1.000 alberi nei terreni concessi dal Comune, quest’anno si prevede di piantare ulteriori 800 giovani piante autoctone. Questa seconda fase del progetto, prevista nei giorni 26, 27 ottobre e il 1° novembre, sarà realizzata con il coinvolgimento di un gruppo di volontari locali e sette artisti internazionali provenienti da Germania, Francia e Norvegia.

“L’obiettivo di Punctures è creare un’oasi di biodiversità in un contesto prevalentemente agricolo, rafforzando un ecosistema capace di rispondere ai cambiamenti climatici e di preservare specie vegetali autoctone - racconta Alfredo Zinola. - Collaborare con artisti di altri Paesi e con volontari del territorio è un’esperienza unica, che contribuisce a instaurare legami forti e duraturi tra le persone e con il territorio. Abbiamo già visto quanto sia efficace questa sinergia durante la prima piantumazione del 2022, che ha reso evidente come un’azione condivisa possa creare un legame profondo tra chi pianta e la terra che riceve queste nuove vite”.

L’iniziativa non si ferma all’ambito strettamente ambientale, ma punta anche alla sensibilizzazione delle nuove generazioni.

Mercoledì 30 ottobre, infatti, le scuole medie del Comune accoglieranno un workshop di ecologia e danza dedicato agli studenti delle classi seconde, organizzato dai sette artisti coinvolti nel progetto con Alfredo Zinola ci saranno: Mari Lassen Kamsvaag, Marina Resende, Felipe Gonzalez, Anne Helene Kotoujansky, Micaela Kühn, Maxwell McCarthy.

L'incontro, condotto in inglese, durerà due ore e permetterà ai ragazzi di esplorare in modo creativo temi legati all’ambiente.

“Desideriamo - aggiunge Zinola - che i giovani sviluppino una profonda consapevolezza ecologica, che comprenda non solo la conoscenza della biodiversità, ma anche l’importanza della sua tutela attiva. Ogni pianta che mettiamo a dimora è un piccolo passo verso un ambiente più sano, e desideriamo che i ragazzi possano sentirsi parte di questa crescita e cambiamento”.

Il primo pezzo di terra piantumato nel 2022 era di 7 mila metri quadri ed era stato concesso dal Comune in comodato d’uso.

L’attuale messa dimora sarà effettuata su due campi di cui uno di 4 mila metri quadrati e l’altro di 2 mila metri quadrati situati vicino alla frazione di Madonna del Pilone.

“Ringraziamo l’amministrazione comunale di Cavallermaggiore – dice Zinola – per aver accettato la nostra proposta e collaborare con noi”.

Il sindaco di Cavallermaggiore Davide Sannazzaro afferma: “Come Comune siamo felici di sostenere il progetto Punctures che continua a creare aree di biodiversità che ci permettono di salvaguardare le piccole oasi naturali”.

Il progetto Punctures si avvale della collaborazione con diverse istituzioni, tra cui la Fondazione CRC, il Ministero della Cultura della Renania Settentrionale-Vestfalia e la Federazione Nazionale Pro Natura.

L’evento clou si terrà giovedì 31 ottobre al Teatro San Giorgio di Cavallermaggiore dove l’ospite d’onore sarà Luca Mercalli, celebre climatologo e divulgatore scientifico italiano, noto per le sue apparizioni televisive e per il suo impegno verso la sostenibilità ambientale. Mercalli è anche presidente della Società meteorologica italiana e dirige la rivista Nimbus.

Mercalli dialogherà sul palco con Cinzia Cigna e Alfredo Zinola, portando la sua visione sulle conseguenze locali dei cambiamenti climatici e sulle possibili azioni per mitigare questi effetti.

“Parlare del cambiamento climatico e della perdita di biodiversità in un contesto locale è fondamentale per capire quanto queste sfide globali ci riguardino da vicino - sottolinea Zinola. - Il nostro scopo è sensibilizzare la comunità su come il cambiamento climatico si manifesti anche in realtà piccole come quella di Cavallermaggiore e su come ognuno possa fare la propria parte per contribuire alla protezione dell’ambiente. La serata con Mercalli offrirà una prospettiva unica su come la biodiversità sia strettamente collegata alla qualità della nostra vita quotidiana, e sarà un momento per esplorare possibili soluzioni pratiche e sostenibili”.

Durante l’incontro, Mercalli affronterà temi cari al progetto, tra cui la necessità di vivere in armonia con l’ambiente, l’importanza di ridurre l’impatto umano sugli ecosistemi e la scelta di abitudini quotidiane più sostenibili.

L’intero progetto riflette la visione di Punctures, che non si limita alla piantumazione, ma mira a trasformare la percezione e la cura del paesaggio attraverso l’arte e l’azione collettiva.

Zinola conclude: “La nostra speranza è che questo impegno collettivo possa crescere e diffondersi, trasformando Cavallermaggiore in un esempio di come le comunità possano rispondere ai cambiamenti climatici e promuovere la biodiversità. Vogliamo che le persone vedano ogni albero e cespuglio come un simbolo di un futuro più verde e che il legame che stiamo costruendo con il territorio resti vivo, unendo artisti, volontari e cittadini in un movimento per il bene della comunità”.

La serata è ad ingresso libero.