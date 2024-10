A Cuneo fa tappa il progetto "Metti la sicurezza al volante"

Dopo il successo delle tappe di Asti, Alessandria, Torino, Biella e Domodossola, il progetto del MIT "Metti la Sicurezza al Volante" si prepara a far tappa a Cuneo. Sono oltre venticinque gli eventi organizzati in Piemonte e in Liguria per promuovere la cultura della sicurezza stradale tra la popolazione, dai giovanissimi agli over 65.

L'iniziativa è coordinata dalla Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest e coinvolge forze di polizia, enti locali, associazioni di categoria del settore autoscuole e altre realtà attive nei territori che ospitano gli appuntamenti. Lo scopo è quello di favorire un uso più consapevole dei veicoli stradali, con un'attenzione particolare alla formazione di neopatentati e trasgressori, senza dimenticare le iniziative di aggiornamento riservate alla popolazione adulta.

Le attività coinvolgono tutte le 12 province del Piemonte e della Liguria e vedono il coinvolgimento di scuole e comunità locali, con eventi specifici organizzati per fasce d'età. Per il Verbano-Cusio-Ossola la scelta è ricaduta sulla città di Domodossola.

Le iniziative si suddividono in tre categorie:

“Teatro in strada”: spettacoli educativi su tematiche legate alla sicurezza stradale, rivolti a diverse fasce d’età. L'intento è quello di promuovere l’adozione di comportamenti adeguati portando tra i banchi di scuola e non solo un progetto strutturato in due fasi, una di spettacolo interattivo e un’attività laboratoriale;

“Sicurezza in Piazza”: si tratta di eventi aperti al pubblico che si svolgono nei centri urbani. Previsti percorsi di guida simulati, giochi interattivi, simulazioni di guida, lezioni di primo soccorso e dimostrazioni con l’ausilio di innovative soluzioni tecnologiche, come il Tir Crash Test Experience, un laboratorio mobile con simulatori di impatto e di ribaltamento;

“Over 65”: prevista una terza fase, tra novembre e dicembre, per sensibilizzare gli automobilisti adulti e permettere loro di “rispolverare” le nozioni teoriche alla base di una guida sicura.

A Cuneo sono in programma due giornate di eventi. Domani, sabato 26 ottobre dalle ore 10 alle 18, il Tir Crash Text verrà allestito nella centralissima Via Roma. La cittadinanza potrà assistere a simulazioni e dimostrazioni pratiche con l'ausilio di strumentazioni e tecnologie innovative. All'iniziativa parteciperanno Polizia Stradale, Polizia Locale, Protezione Civile e le associazioni di categoria delle scuole guida. Alcuni stand con materiale informativo saranno allestiti sotto i portici di Via Roma.

Nella mattinata di lunedì 28 ottobre, sono previsti invece due spettacoli per i giovani delle scuole superiori cittadine. Coinvolti cinque istituti per un totale di 460 allievi. Gli eventi si svolgeranno al Teatro Toselli.