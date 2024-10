Consegnata a Villafalletto la borsa di studio in memoria di Marianna Mele

Lunedì 21 ottobre, presso la Scuola secondaria di I grado di Villafalletto, la famiglia Mele, per il tredicesimo anno, ha voluto ricordare la figlia Marianna, deceduta il 25 luglio 2010 in un incidente stradale, consegnando una Borsa di studio, al termine del Primo ciclo d’Istruzione, all’alunno/i particolarmente meritevole/i.

Sulla base dell’esito finale e dei risultati conseguiti nel corso dei tre anni della Scuola Secondaria di I grado, quest’anno la Borsa è stata consegnata all’alunna Rachele Serra che ha superato l’esame finale con il massimo dei voti (10/10 e lode) e che ora frequenta il Liceo Linguistico “E. De Amicis” di Cuneo.

La Borsa è stata consegnata dai genitori Tiziana e Antonio alla presenza degli alunni delle classi terze, degli insegnanti e del Referente di plesso, prof. Olocco Mario, che ha ringraziato la famiglia Mele che, con grande generosità, continua a ricordare in un modo così bello e significativo la propria figlia.

Il prof. ha inoltre ricordato che la famiglia Mele ha onorato la memoria della propria figlia, non solo attraverso l’istituzione di questa borsa, ma facendo anche costruire un salone, presso il "campetto", luogo utilizzato dalla Parrocchia per l'estate ragazzi e per l'attività estiva di "studio giocando".

La prof.ssa Burdino Maria Laura, che è stata insegnante di Marianna, ha ricordato a tutti i presenti l’impegno civile di questa giovane ragazza che, dopo aver conseguito la laurea in Scienze Politiche, si era messa al servizio della comunità come consigliere comunale, proponendo di consegnare a tutti i ragazzi di Villafalletto, che compiono 18 anni, una copia della Costituzione, tradizione che prosegue tuttora.

La cerimonia è stata per gli alunni delle classi terze anche un utile momento di confronto, perché Rachele ha condiviso con essi alcune interessanti riflessioni sulla sua precedente e nuova esperienza scolastica.

L’alunna, che pratica anche danza contemporanea e aerea a livello agonistico, ha spiegato che è possibile conciliare queste attività con uno studio impegnativo, come quello richiesto da un liceo, solo attraverso una buona organizzazione giornaliera e non perdendo tempo prezioso. Ha anche suggerito a tutti i ragazzi di scegliere la Scuola Superiore in cui siano presenti le materie che studiano con maggiore interesse, di seguire le proprie passioni e di cercare sempre di realizzare i propri sogni, anche se questo richiede molto impegno e sacrificio. Rachele ha, infine, espresso, alla famiglia Mele, la sua profonda gratitudine per questa Borsa di studio, che, per lei, è stato un grande onore ricevere.

L’evento si è concluso con la distribuzione a tutti i presenti dei deliziosi baci di Villafalletto, offerti sempre dalla famiglia Mele, che ogni anno continuiamo a ringraziare davvero di cuore.