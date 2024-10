Ottimo riscontro per l’iniziativa benefica al Rifugio Galaberna: natura e solidarietà a sostegno di Andos

Lo scorso weekend, il Rifugio Galaberna di Ostana ha accolto con successo l’iniziativa benefica a sostegno della campagna “La Regione si colora di Rosa 2024” promossa da Andos (Associazione nazionale donne operate al seno), un evento che ha unito i temi della prevenzione e della sensibilizzazione al benessere, con grande partecipazione da parte del pubblico.

Molte persone sono infatti passate dal rifugio in alta Valle Po, lasciandosi sorprendere dalla profondità del messaggio veicolato in un luogo di montagna, solitamente più legato all’ospitalità e alla natura. La risposta positiva ha permesso una raccolta fondi per la campagna, alla quale il rifugio ha contribuito anche destinando una percentuale degli incassi del ristorante del “fine settimana rosa” dello scorso 19 e 20 ottobre.

Uno dei momenti centrali dell’evento è stato l’omaggio di circa cento saponette artigianali al profumo di lavanda, una collaborazione tra il rifugio e Essenza Monviso, azienda locale di Pian della Regina a Crissolo specializzata in prodotti naturali derivati da fiori e piante di montagna.

La lavanda è stata scelta per le sue qualità rilassanti e antinfiammatorie, rappresentando un messaggio di cura e benessere.

Le saponette, distribuite con un opuscolo informativo sulla prevenzione del tumore al seno, hanno così unito il simbolo della bellezza naturale e del rispetto per il corpo all’impegno per la prevenzione, punto cardine della campagna di Andos.

La calorosa risposta del pubblico e la soddisfazione per il risultato ottenuto lasciano ben sperare per l’organizzazione di ulteriori eventi simili in futuro, rafforzando così il legame tra natura, comunità e solidarietà in questo angolo di alta valle Po.