Incidente tra due camion sulla sp 45 tra Salmour e Narzole: strada chiusa

Incidente stradale nella mattinata di oggi, venerdì 25 ottobre, alle 11.15 sulla strada provinciale 45 tra Salmour e Narzole.



A scontrarsi sono stati due camion, ma fortunatamente i conducenti sono rimasti illesi e affidati alle cure dei sanitari del 118.



Sul posto anche le squadre dei vigili del fuoco di Fossano e Mondovì per la messa in sicurezza e pulizia.



La strada rimarrà chiusa fino alla rimozione dei mezzi incidentati di cui si attende l'arrivo delle gru.



Presenti anche i carabinieri per i rilievi del caso e la gestione della viabilità.