Trasportato in ambulanza al Carle si allontana e si smarrisce: anziano 88enne ritrovato a Dronero

Si è fortunatamente conclusa in modo positivo la vicenda di un anziano signore di 88 anni di Dronero, scomparso nel pomeriggio di oggi, venerdì 25 ottobre, dopo essere stato trasportato in ambulanza dalla sua città all'ospedale Carle di Cuneo.

L'allarme è scattato intorno alle ore 16 quando l'anziano, che soffre di vuoti di memoria probabilmente dovuti ad Alzheimer, si è improvvisamente allontanato dopo essere sceso dall'ambulanza.

Immediate le ricerche da parte dei Vigili del fuoco, che sono intervenuti anche con l'elicottero Drago, il soccorso Speleo Alpino Fluviale con unità cinofile e mediante utilizzo di droni, ma tutto sembrava inutile.

Un paio di ore più tardi, poco prima delle 18, la svolta: l'88enne è stato avvistato dal personale di un'altra ambulanza, in quel momento in transito, mentre vagava smarrito nei pressi del cimitero di Dronero. Con ogni probabilità aveva raggiunto la località in cui abita prendendo un passaggio da qualcuno.

Immediatamente soccorso, è stato trasferito al Pronto Soccorso del Santa Croce di Cuneo, dove è stato visitato. Naturalmente scosso e disorientato, si trova comunque in buone condizioni di salute.