Giovedì 24 ottobre si è svolta la “cena al buio” in collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti sez. di Cuneo

Giovedì 24 ottobre presso il ristorante l'Aquila Nera di Genola si è tenuta una "cena al buio" organizzata da Fissore Luca per le agenzie immobiliari Tecnocasa e Tecnorete della provincia di Cuneo in collaborazione con la sezione di Cuneo dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Una situazione particolare durata circa due ore in cui i partecipanti si sono immersi in una realtà diversa cenando al buio con lo stupore generale all'accensione delle luci.

L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Cuneo combina "cene al buio" rivolte a sensibilizzare i vedenti sulle problematiche della cecità. Questi eventi hanno due scopi: da un lato far conoscere e finanziare i progetti dell'associazione e dall’altra far provare una esperienza speciale in cui, privati della vista, bisogna affinare i restanti quattro sensi per gustare le pietanze servite dai camerieri non vedenti e per interagire con gli altri commensali.

I titolari delle agenzie hanno approfittato dell'evento per una raccolta fondi devoluta in beneficienza a favore dell'associazione.