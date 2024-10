Casa della Salute di Busca, ampliato l'orario dei prelievi

Buone notizie per gli utenti della Casa della Salute di Busca. Da lunedì 4 novembre, il lunedì, mercoledì e venerdì mattina sarà possibile effettuare i prelievi venosi dalle 7 alle 9, su prenotazione. Finora i prelievi venivano effettuati dalle 7.30, per 25 utenti prenotati. L'ampliamento dell'orario è stato comunicato dall'ASL CN1 venerdì 25 ottobre.

Il problema delle attese (7-10 giorni) per eseguire i prelievi è stato sollevato dal gruppo "Un'altra Busca è possibile" che, grazie alla preziosa collaborazione delle farmacie e parafarmacie del territorio, ha raccolto in tre settimane 555 firme di cittadini per chiedere ai vertici ASL l'accesso diretto al servizio prelievi, senza prenotazione.

È bastata la notizia della raccolta di firme perchè l’ASL CN1 prendesse provvedimenti, ampliando l'orario dei prelievi, ma - da quanto si deduce dalle notizie pubblicate il 26 ottobre sui giornali online - non verrà meno la necessità di prenotazione.

“Ci auguriamo che la soluzione adottata dall’ASL contribuisca a ridurre significativamente i disagi dei cittadini che dovranno comunque prenotare il prelievo - spiegano le componenti del gruppo Un'altra Busca è possibile -. Continueremo a monitorare i tempi di attesa del servizio prelievi e se necessario torneremo a chiedere all’ASL l'accesso diretto ai prelievi, senza prenotazione, così come avviene a Dronero e a Cuneo”.