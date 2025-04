La Comunità "Ischiator e Corborant" dell'Asl Cn1 festeggia i suoi 10 anni a Boves con appuntamenti diffusi fino all'autunno [VIDEO]

La musica dell'artista Luca Pellegrino ha legato il racconto dei 10 anni a Boves della comunità Ischiator e Corborant dell'Asl Cn1 al teatro Borelli. Il Centro di Igiene Mentale inizialmente per molti anni ha avuto sede a Demonte per poi trasferirsi nel paese ai piedi della Bisalta.





“Una realtà che ospita circa 20 persone, con cui si è adottato un approccio alla cura che trova nella ricerca del benessere sia il motivo che l'obiettivo della cura stessa – ha spiegato Luca Arduini, responsabile medico della comunità -. Ci è sembrato utile aprirci all'esterno e spezzare un circolo vizioso connettendoci con il territorio ospitante”. In questi anni la comunità ha, infatti, avviato percorsi e collaborazioni esterne per sperimentare approcci terapeutici innovativi, ma che soprattutto si intrecciassero con la vita reale fuori le mure della struttura, potendo vivere esperienze il più possibile realistiche ed inclusive.





Il sindaco Matteo Ravera si è congratulato per la visione: "Siete stati bravi- ha detto - come comunità operatori, volontari e tutto il sistema organizzativo. Ci mettete tanto cuore e si vede, e per questo vi ringraziamo. Siamo felici di poter continuare a collaborare con nuovi progetti".





Ha così avuto inizio la partecipata inaugurazione all'auditorium Borelli alla kermesse, dal suggestivo titolo “Assaggi di benessere – quando le connessioni diventano cura e protezione per la salute”. La coordinatrice della comunità Liviana Blangero ha evidenziato nel suo intervento introduttivo: “Abbiamo capito che non basta la solo terapia farmacologica, ma una buona rete esterna su cui poter contare per raggiungere risultati migliori nel percorso di cura. Per questo abbiamo voluto festeggiare questo nostro compleanno con i cittadini di Boves, proponendo loro eventi dislocati in vari luoghi del paese. Sarà un'occasione per mostrare e far comprendere al pubblico le tecniche curative e risocializzanti che adottiamo con i nostri ospiti”.



Oltre al Comune di Boves e l'associazione MenteinPace, la comunità "Ischiator e Corborant" ha concluso solamente lo scorso autunno un importante progetto con la Scuola Edile di Cuneo.









"Collaborare con le operatrici è stato per noi emozionante e arricchente – ha commentato la direttrice della Scuola Edile di Cuneo, Laura Blua -, abbiamo potuto realizzare come svolgano il loro compito con convinzione ed entusiasmo, credendo in ciò che fanno e trasmettendone l'amore. Lavorare al fianco di chi è fragile interroga tutti e poter contribuire al benessere degli ospiti di questa struttura è stata un'esperienza unica, benchè la nostra scuola collabori anche con altre persone fragili come i detenuti o i migranti. L'attenzione a queste realtà consentendo alle persone assaggi di benessere ci ha fatto particolarmente piacere".



Sebbene il progetto si sia concluso, in realtà per il 10 giugno si continuerà realizzando dei segnaposto per la festa di San Bartolomeo, la più importante per Boves, che si conclude con la cena del Ricetto, con i colori del fagiolo rosso, simbolo della tradizione e bovesana.



L’iniziativa portata avanti dalle educatrici del centro con la collaborazione del Comune di Boves, prevede un appuntamento al mese fino all'autunno.

Il secondo appuntamento “Riflessi di bellezza: stile cura e benessere” si terra giovedì 8 maggio, dalle 16 alle 19, presso la Biblioteca civica del Ricetto. L’evento, su prenotazione, prevede un laboratorio di trucco, smalto, piega, acconciatura e truccabimbi, in collaborazione con la Scuola Diva.



Martedì 10 giugno, sempre presso la Biblioteca civica del Ricetto, dalle ore 9.30 alle 11.30 e dalle 14.30 alla 17.30, si terrà il laboratorio “L’arte di esprimersi: creatività e benessere” in collaborazione con la Scuola Edile (su prenotazione). Durate il laboratorio i partecipanti realizzeranno i segnaposto che coloreranno i tavoli della Cena del Ricetto di Boves in programma per lunedì 25 agosto.



Per le altre iniziative dal 10 giugno fino al 10 ottobre.

Tutti gli eventi sono gratuiti, per info e prenotazioni: assaggidibenessere@gmail.com