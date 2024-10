Lo scorso 22 ottobre 2024, presso il Business Hotel Porta delle Langhe (Marene-Cherasco), si è tenuto l'evento "Fotovoltaico: conoscere le opportunità per valorizzarle al meglio" organizzato dallo studio STP Progetti di Savigliano, azienda che da oltre 15 anni opera nel settore delle energie a fonti rinnovabili. L'incontro, iniziato alle 17.30, ha visto la partecipazione di esperti del settore che hanno approfondito vari temi legati al fotovoltaico e alla transizione energetica 5.0. Presenti oltre 200 i partecipanti che conferma quanto questo sia un tema di interesse comune.

Tra i relatori, Luca Perrone, titolare di STP Progetti, ha parlato della Comunità Energetica Rinnovabile (CER), sottolineando l'importanza delle sinergie tra utenti per massimizzare l'autoconsumo collettivo. Ivan Pellegrino, Head of Energy Department di STP Progetti, ha evidenziato le innovazioni nell'ambito dell'autoconsumo diffuso, spiegando come le nuove tecnologie possano ottimizzare la produzione e il consumo di energia a livello locale.

Claudio Taricco, anch'egli titolare di STP Progetti, ha presentato i nuovi decreti FER, illustrando le opportunità offerte dalle recenti normative nazionali ed europee per incentivare l'adozione di fonti rinnovabili. L'avvocato Emilio Sani dello Studio AVV. di Milano ha discusso l'individuazione delle aree idonee per l'installazione di impianti fotovoltaici, evidenziando gli aspetti legali e urbanistici da considerare.

Un relatore di eccezione l’ing. Marco Belardi, direttore Tecnico della B.U. Transizione 4.0/5.0 e Lead Teacher presso il Sole 24 Ore, ha affrontato il tema della Transizione 5.0, spiegando come le innovazioni tecnologiche possano favorire una gestione più efficiente e sostenibile delle risorse energetiche.

L'obiettivo principale dell'evento era presentare e discutere le varie opportunità che sono percorribili nel mondo delle rinnovabili, partendo quindi dalle CER e della possibilità di accesso ai contributi a fondo perduto per impianti FER installati nei comuni sotto i 5000 abitanti chiudendo con il mondo dell’industria 5.0.

