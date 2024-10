Maltempo, ancora temporali forti sulle valli Tanaro, Belbo e Bormida: grande attenzione al confine con la Liguria

La Granda e l’intero nord-ovest italiano si preparano, con l’inizio della giornata di oggi (domenica 27 ottobre) a nuove ore di maltempo intenso, con possibili gravi disagi.

Arriva da ieri infatti la notizia che anche per la giornata odierna l’Arpa Piemonte ha diramato l’allerta gialla per la maggior parte delle zone piemontesi, e arancione nello specifico per le aree delle valli Tanaro, Belbo e Bormida, dove oggi sono in corso o comunque attesi temporali forti (in leggera diminuzione a partire dal pomeriggio, e in risoluzione verso la fine della giornata).

[Le previsioni meteo per la giornata odierna - fonte: Arpa Piemonte]

Secondo l’organo provinciale si prevedono fenomeni d’inondazione limitati lungo lo svolgersi del fiume Tanaro: le rilevazioni delle stazioni di Alba e Farigliano, infatti, lo pongono come “sorvegliato speciale” in un’intensità di pericolo arancione. Il bollettino del rischio idrogeologico, aggiornato da Arpa in tempo reale pone un livello di pericolo “giallo” nelle aree di Niella Tanaro, Lesegno, San Michele Mondovì, Vicoforte, Torre Mondovì, Roburent, Montaldo Mondovì, Frabosa Soprana nel monregalese e Serravalle Langhe, Bossolasco, Niella Belbo, San Benedetto Belbo, Mombarcaro, Prunetto, Monesiglio, Paroldo, Sale San Giovanni, Perletto, Cortemilia, Pezzolo Valle Uzzone, Levice, Torre Bormida, Cravanzana, Gorzegno nelle Langhe. Arancione, invece, in quelle di Castelletto Uzzone, Gottasecca, Camerana, Saliceto e Montezemolo.

Oggi le temperature nel cuneese – sempre secondo Arpa Piemonte – si attesteranno per la mattinata sui 13 °C, e nel pomeriggio sui 17°C.

[Le precipitazioni previste per la giornata odierna - fonte: Arpa Piemonte]

Grande attenzione al confine con la Liguria

Facile comprendere come, insomma, le aree più toccate dal maltempo siano e siano state anche ieri (sabato 26 ottobre) quelle di confine con la Liguria letteralmente squassata da allagamenti, esondazioni, frane e crolli.

Nelle ultime 24 ore Castelletto Uzzone ha visto la caduta di 90 millimetri totali di pioggia, Prunetto di 69 mm, Ormea di 67,9 mm, Garessio di 63, 1 mm e Barge di 61,2 mm. Sopra i 90 mm Roccavignale.