Danni d'acqua tra Piemonte e Liguria: chiusa per una frana la Torino-Savona

La massa di terra che ha invaso la sede stradale ammonta a circa 300 mc. La concessionaria ha attivato prontamente i servizi di emergenza della società inviando le squadre di pronto intervento e i mezzi operativi per liberare la carreggiata (2 escavatori, 1 pala meccanica, 15 autocarri, 1 spazzatrice). Sul posto sono presenti anche i tecnici che hanno valutato gli aspetti geologici del fenomeno e le soluzioni da porre in atto.

Intanto, dalla sala operativa della Protezione civile della Regione Piemonte arrivano aggiornamenti sull'allerta arancione che resta in vigore in diverse aree del territorio. Per i territori più legati al torinese, per la Dora Baltea la criticità è assente; mentre la Stura di Lanzo, che si era avvicinata al livello di pericolo, è in decrescita.