Gallo Grinzane piange la scomparsa del geometra Arnaldo Zocca: "Fu presidente della storica Cassa Rurale"

È mancato nella sua casa in piazza della Chiesa a Gallo Grinzane, Arnaldo Zocca, figura storica del paese, molto conosciuto sia per la sua attività di geometra, sia per l’impegno profuso nella vita amministrativa e associativa della comunità. Vicesindaco per due mandati durante l’amministrazione di Giovanni Grimaldi, a cavallo tra gli Anni 70 e 80, Zocca è stato una delle colonne portanti della crescita urbanistica del paese, in particolare negli anni Settanta, con lo sviluppo della zona di Piana Gallo. Stimato e apprezzato per la professionalità, aveva lasciato un’impronta visibile in molte opere realizzate sul territorio, sempre accompagnata da una grande passione per il bene comune.

"È stato davvero una persona che ha lasciato il segno nella comunità di Grinzane", afferma il sindaco Gianfranco Garau. "Tutti lo conoscevano, non solo in paese ma anche fuori, per la sua professione e per il suo impegno civico. Fu presidente della storica Cassa Rurale di Gallo, poi diventata Banca d'Alba e ha saputo unire il rigore del professionista alla visione dell’amministratore attento e partecipe."

Non tutti sanno che, oltre alla dedizione per il territorio, Zocca nutriva una grande passione sportiva: fu campione italiano di autocross nel 1974, correndo con la scuderia Gallo Corse Ceppa Ferreri, in un’epoca in cui questo sport raccoglieva un vasto seguito locale.

Lascia la moglie Silvana, i figli Manlio con Tiziana e Paola con Luca, gli adorati nipoti Simone, Valentina, Alessandro ed Edoardo, la sorella Rita.

La veglia di preghiera sarà recitata giovedì 1° maggio alle ore 20.30 nella chiesa parrocchiale di Gallo, mentre i funerali saranno celebrati venerdì 2 maggio alle ore 15.30 nella stessa chiesa. Dopo la cerimonia, ci sarà la sepoltura nel cimitero di Grinzane Cavour.