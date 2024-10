Erlend Øye & La Comitiva inaugurano a Saluzzo la stagione musicale “Magda Groove”

Con l’arrivo dell’autunno riparte la tanto attesa stagione musicale “Magda Groove”organizzata da Ratatoj APS al Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo. Il primo appuntamento è previsto per venerdì 1 novembre alle 21 e ad inaugurare la stagione saliranno sul palcoscenico saluzzese Erlend Øye, la celebre metà del duo norvegese & La Comitiva, il trio di musicisti siciliani composto da Marco Castello, Luigi Orofino e Stefano Ortisi.

La stagione “Magda Groove” è organizzata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

Dopo il successo di un primo assaggio “indoor” nei club delle principali città italiane e la partecipazione a numerosi festival, Erlend Øye & La Comitiva tornano ad esibirsi dal vivo in un tour teatrale. Questa volta ad accompagnarli sul palco una fantastica sezione di fiati–brassensemble Win Winds.

Erlend Øye sale alla ribalta delle cronache musicali internazionali insieme a Eirik Glambek Bøe con i Kings of Convenience, duo indie folk attivo dalla fine degli anni novanta e annoverato fra i principali esponenti del new acoustic movement; è inoltre il frontman della band The Whitest Boy Alive, formazione berlinese di musica elettronica/indie pop, nonchéco-fondatore dell’ etichetta discografica indipendente Bubbles Records.

Nel 2012, il cantautore norvegese si è trasferito in Sicilia. L’ anno successivo esce La prima estate, primo singolo pubblicato scritto interamente in italiano, accompagnato da un videoclip girato a Siracusa. Lì incontra un trio di musicisti siciliani: La Comitiva, al secolo Stefano Ortisi (sax echitarra), Marco Castello (chitarra) e Luigi Orofino (cavaquinho, l’ukulele brasiliano).

Come collettivo, mescolano suoni locali e mediterranei con influenze sudamericane, oltre alla firma pop acustica dei Kings Of Convenience (di cui Erlend è membro fondatore e anima) in un insieme dal suono estivo.

Hanno iniziato a lavorare fianco a fianco nel 2018 quasi per gioco, finendo per esibirsi in diverse parti del globo, dal Sud America all’Europa. Da quel momento in poi escono una manciata di brani nel corso degli anni, tutte a costruire una colonna sonora che sta bene tanto in una commedia neorealista anni ‘60 quanto nel 2024.

L’album del gruppo, intitolato semplicemente “La Comitiva”, è descritto come “il frutto di sei anni di esibizioni, jamming, tour in giro per l’Europa e delle registrazioni effettuate tra Berlino e Siracusa.

Ad accompagnare sul palco la Comitiva ci sarà una fantastica sezione di fiati, vale a dire l’ensemble di fiati Win Winds.

Il costo del biglietto è di 18 euro + d.p., acquistabile su Mailticket anche con 18App e Carta del Docente al link: www.mailticket.it/manifestazione/TH39/erlend-oye-e-la-comitiva

La stagione musicale “Magda Groove” proseguirà sabato 16 novembre con Marta del Grandi che presenta il suo “Selva” tour (in apertura gli Airportman).

Venerdì 6 dicembre sarà il turno di Appino, frontman degli Zen Circus.

L’anno nuovo sarà inaugurato da un appuntamentomolto importante: sabato 18 gennaio 2025 i Diaframma festeggeranno al Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo i quarant’anni del loro album “Siberia”.

Sabato 22 febbraio sarà La municipàl a calcare la scena del teatro civico di Saluzzo. Ma la stagione non termina qui!

Presto verranno comunicati numerosi altri artisti che faranno risuonare la propria musica sul palcoscenico saluzzese.

Info: www.cinemateatromagdaolivero.it