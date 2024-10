Maried Peguero De Los Santos vince "Talent Miss Granda 2024" a bordo della Costa Fascinosa

Maried Peguero De Los Santos, 17 anni, ha conquistato il titolo di vincitrice della terza edizione del "Talent Miss Granda" di Mario Piccioni. L'atteso evento si è concluso in grande stile a bordo della nave Fascinosa di Costa Crociere, con un’entusiasta partecipazione di pubblico e tifosi. Circa 150 sostenitori, arrivati da ogni angolo della provincia di Cuneo, hanno accompagnato e sostenuto le 26 finaliste in gara, facendo sentire tutto il loro supporto.

Il direttore artistico Mario Piccioni ha espresso grande soddisfazione per il successo della serata e ha ringraziato il suo team per l'impegno e la dedizione. Piccioni ha inoltre dato appuntamento al prossimo anno, per una nuova edizione che promette di essere altrettanto emozionante e coinvolgente.

Talent Miss Granda, promosso da CNLiveTV, non è il classico concorso di bellezza. Questo format innovativo mira a premiare il talento, la dedizione e la capacità di crescita personale delle partecipanti, andando oltre i semplici canoni estetici. Ogni candidata si imbarca in un percorso completo, fatto di corsi di formazione e serate di esibizione in location mozzafiato, dove ogni ragazza ha l’opportunità di mettere in luce le proprie capacità e sviluppare competenze professionali utili per il futuro.

Il motto di Talent Miss Granda è chiaro: “Il talento è un merito che va premiato.” Attraverso il concorso, le ragazze possono accrescere la propria esperienza e competenza, imparando abilità che potranno sfruttare in una futura carriera lavorativa. Grazie anche al supporto di prestigiosi sponsor, Talent Miss Granda rappresenta una concreta opportunità di visibilità e di inserimento nel mondo professionale.

Il concorso, anno dopo anno, continua a lasciare il segno nella vita delle sue partecipanti, offrendo loro non solo la possibilità di salire su un palco prestigioso, ma anche di crescere e avvicinarsi ai propri obiettivi professionali.

L’appuntamento è quindi per il prossimo anno, per una nuova edizione del Talent Miss Granda, dove talento e impegno saranno ancora una volta protagonisti.