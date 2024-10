Borgo San Dalmazzo: al via i laboratori del progetto MuseCreativeLAB

Il progetto #MunseCreativeLAB, promosso dall'Associazione Santuario di Monserrato ODV, continua a dar vita un'iniziativa creativa per valorizzare lo storico Santuario di Monserrato a Borgo San Dalmazzo. Sostenuto dalla Fondazione CRC di Cuneo, questo progetto coinvolge un ampio pubblico, riunendo professionisti e appassionati d'arte con l'obiettivo di riscoprire e valorizzare

Cuore dell'iniziativa sono i laboratori creativi, che si svolgono nel suggestivo scenario del Santuario.

Questi laboratori offrono ai partecipanti l'opportunità di esplorare diverse forme d'arte, dalla pittura alla scultura, dalla fotografia alla scrittura creativa e alle arti performative. L'intento è trasformare il Santuario in un centro culturale attivo, dove tradizione e innovazione si incontrano.

Il progetto mira a rafforzare il legame tra la comunità e il Santuario, con un'attenzione particolare verso le nuove generazioni. I laboratori sono spazi di apprendimento e crescita personale, stimolando la creatività in un ambiente inclusivo e accogliente. Grazie al sostegno della Fondazione CRC, il #MunseCreativeLAB ha ampliato le sue attività, coinvolgendo un numero sempre maggiore di persone e trasformando il Santuario in un luogo vitale non solo dal punto di vista religioso, ma anche culturale e sociale.

Il progetto dimostra come l'arte possa essere uno strumento di rigenerazione sociale e culturale, creando un ponte tra passato e presente, tradizione e contemporaneità. L'Associazione Santuario di Monserrato ODV, insieme alla Fondazione CRC, sta ridando nuova vita a un luogo storico di grande importanza per la comunità.

“Come associazione siamo sempre aperti a collaborazioni con altre realtà, sia per organizzare che per proporre nuove idee, realizzando progetti che arricchiscano la comunità e rafforzino la rete di relazioni. Chiunque abbia idee o voglia far parte dell’Associazione può rivolgersi al 3402549768”.

Appuntamenti novembre

Laboratorio creativo - Realizzazione ghirlanda con fiori naturali esiccati

10 novembre ore 10

Organizzato da: Esmeralda - Officina dei fiori

Per info/iscrizioni: 353.3639212

Corso avanzato pratico miniature presepe

16 e 17 novembre dalle ore 14 alle 17.30

Organizzato da: Associazione Santuario di Monserrato odv

Per info/iscrizioni: 340.2549768

Orchidea, coltivazione e cura

Mercoledì 20 alle ore 20,30

Organizzato da: Elisir d’orchidea

Per info/iscrizioni: 346.5267579

Laboratorio Feltro creazioni natalizie

24 novembre ore 14

Organizzato da: Federica Dalmazzo

Per info/iscrizioni: 3313813238

Laboratorio realizzo Ghirlanda dell’Avvento

30 novembre

Ore 10 laboratorio per adulti

ore 14 laboratorio per bambini dai 6 anni in su

Organizzato da: Elisir d’orchidea e Ass. Monserato

Per info/iscrizioni: 3313813238 (per il laboratorio del mattino) 3402549768 (per il laboratorio del pomeriggio)