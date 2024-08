Racconigi, cordoglio per la morte del dottor Stefano Panepinto

Commozione a Racconigi per la morte del dottor Stefano Panepinto, 67 anni, medico di base per oltre 35 anni in città.

Aveva infatti aperto il primo studio nel giugno del 1984 per poi trasferirlo in via Santa Maria dov’è ha esercitato fino al settembre del 2023 quando ha cessato l’attività.

Panepinto era uno degli storici “medici di famiglia” della città del castello. I funerali si svolgeranno martedì mattina 20 agosto alle ore 10 nella chiesa di San Giovanni Battista.

Il rosario lunedì 19 alle 20,30 nella chiesa di Santa Maria.

Lascia la mamma Palma Cardinale, la figlia Corine con Andrea e l’adorato nipote Matteo, Ornella Gastaldo, Pia Balducci con il figlio Jacopo