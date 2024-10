Volley A2/F: il Puma va a "Picco"! La Bam Mondovì cede al Lecco per 0-3

E sono quattro! La Bam Mondovì non supera il momento di crisi e anche contro la Orocash Picco Lecco subisce una pesante sconfitta per 0-3. Contro la formazione lombarda le pumine hanno lottato con tutte le proprie forze, soccombendo nei primi due set solo ai vantaggi.

Le ragazze di coach Basso hanno mostrato i soliti difetti: errori al servizio, fragilità difensive e l'assenza in attacco di una fuoriclasse in grado di piazzare le stoccate vincenti nei momenti nevralgici. Di contro il Lecco si è difeso con grande ordine e in attacco ha trovato i pertugi giusti con Federica Piacentini (MVP) e Linda Mangani.

PRIMO SET: si comincia con un errore per parte alla battuta. Equilibrio anche nei primi punti del match, 3-3. Il primo break lo conquistano le ospiti, che si portano sul 4-6. La Picco è più aggressiva e il vantaggio sale di quattro lunghezze. Sul 5-9 coach Basso ferma il gioco e chiama il time-out. Ace per Livia Tresoldi. Il Puma accorcia e si porta a due lunghezze dalle avversarie. Il muro delle padrone di casa è facilmente perforabile e il Lecco conserva 4 punti di vantaggio. Viscioni va a segno e conquista un break, 14-16. Ancora un punto conquistato da Viscioni e sul 15-16 coach Milano chiama il time-out. Le ospiti mantengono due lunghezze di vantaggio sul 20-22. Viscioni mette a terra un pallonetto vincente che vale la parità, 22-22. Momento di confusione in campo tra arbitri e panchine dopo una chiamata di videocheck che riporta avanti il Lecco. Le ospiti conquistano un set-ball sul 23-24, ma prima c'è la richiesta di time-out da parte della panchina monregalese. Livia Tresoldi annulla la palla set della Picco. Alla seconda occasione Martina Ghezzi non perdona e chiude un primo set combattuto sul 24-26.

SECONDO SET: errori in avvio per la Bam e la Picco ne approfitta per portarsi sul 2-4. Il muro del Puma sembra diventare più solido e si torna in parità, 6-6. Con la Bam avanti 9-8 coach Milano chiama il time-out. Al rientro in campo arriva l'ace di Giulia Viscioni. Il vantaggio delle padrone di casa sale di tre lunghezze sul 14-11. La squadra lombarda non molla e conquista un break. Errore in fast per Tresoldi e punteggio che torna in parità, 16-16. Sul 16-17 coach Basso chiama il time-out. La Picco mette la freccia e si porta sul 19-21. Entra in campo Teresa Bosso al posto di Arianna Lancini. Ace di Lara Berger e nuova parità, 22-22. Time-out chiesto da coach Milano sul 23-22. La situazione si capovolge e arriva una palla set per il Lecco sul 23-24. Time-out chiesto da Basso. Greta Catania toglie per due volte le castagne dal fuoco. Si prosegue ai vantaggi. Al terzo tentativo arriva il muro vincente della Picco, che chiude a proprio favore anche il secondo set, questa volta sul 25-27.

TERZO SET: subito un ace per Alessia Conti. Ancora un ace per la Picco, questa volta con Martina Ghezzi e Lecco che vola sul 2-5. Time-out chiesto da Basso. Le pumine reagiscono e ritrovano la parità sul 7-7. Ancora equilibrio sul 13-13. Le ospiti tentano la fuga definitiva sul 17-20. Le pumine continuano a lottare e ritrovano la parità sul 21-21. Break per la formazione ospite, che sul 21-24 ha tre occasioni per sbancare il PalaManera. Al secondo tentativo arriva l'errore al servizio del Puma, che chiude set e match sul 22-25.