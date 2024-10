Bra regina della differenziata: in Piemonte nessuno meglio di lei tra i comuni sopra i 10mila abitanti

Nei giorni scorsi la Regione Piemonte ha diffuso i dati relativi alla raccolta differenziata del 2023. Ancora una volta Bra si colloca ai vertici dell’intero territorio regionale con una percentuale di differenziata pari al 91,38%, la più alta di sempre sotto la Zizzola, e con una produzione pro capite di rifiuti pari a “soli” 57 kg per abitante.

Dati che, oltre a far primeggiare Bra come la città con più di 10 mila abitanti più virtuosa del Piemonte, all’interno del bacino costituito dal Consorzio albese braidese smaltimento rifiuti (COABSER) la vedono in classifica superata solo da Castiglione Falletto per quanto riguarda la percentuale di raccolta (91,43% ma con 671 abitanti) e da Trezzo Tinella sul fronte della produzione pro capite (56 kg/ab con 294 residenti).

“Ancora una volta, di fronte a questi risultati non possiamo che ringraziare i cittadini braidesi per il loro senso civico e l’attenzione all’ambiente”, commentano il sindaco Gianni Fogliato e l’assessore all’ambiente Francesca Amato, che sottolineano come “le politiche adottate in questi anni in materia abbiano sempre ripagato”.