Cuneo: CEC e ACSR alla prova del bilancio il prossimo 8 maggio

Si terranno entrambe il prossimo 8 maggio – a orari immediatamente successivi – le assemblee per l’approvazione del rendiconto di bilancio 2024 del CEC e dell’ACSR (nel caso di questa seconda, contestualmente, si terrà anche il rinnovo delle cariche sociali). A darne notizia ufficiale – riprendendo la convocazione di entrambi gli appuntamenti, occorsa nelle scorse ore - nel Consiglio comunale di Cuneo la sindaca Patrizia Manassero, a risposta di una specifica richiesta di informazioni avanzata dal consigliere Giancarlo Boselli (Indipendenti).

“Chiedo perché la sindaca e il Comune sono azionisti principali dell’ACSR, e dal sito internet ufficiale non risulta nemmeno calendarizzata la convocazione – ha detto Boselli -. In base al Codice Civile, come sappiamo, è possibile approvare il bilancio nei 180 giorni ma serve che il CdA lo comunichi. Le delibere sul sito non ci sono, quindi non possiamo sapere se comunicazione sia stata data davvero”.

La delibera, come ha indicato la sindaca, è arrivata. Questione rimandata, quindi, di poco più di una settimana.