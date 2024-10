Saluzzo, finanziato dalla Regione importante progetto di catalogazione del centro di Ricerca e Documentazione IBMP

Anche quest’anno, per la settima volta, è stato vinto dal centro di Ricerca e Documentazione IBMP (Istituto per i Beni Musicali in Piemonte) il bando regionale per il finanziamento della catalogazione attraverso la presentazione del progetto “Progetto di ricognizione, riordino e inventariazione in SBN del fondo specialistico musicologico “Alberto Basso”, che prevede la partecipazione economica congiunta della Regione Piemonte e del Comune di Saluzzo.

Il finanziamento stanziato dalla Regione ha permesso il trattamento fisico e l’inventariazione in SBN delle sezioni di Tesi di Laurea, monografie su Bach e una parte delle edizioni musicali bachiane.

La Biblioteca dell'Istituto ha avviato nell’autunno 2015 la catalogazione del suo posseduto in SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale). Poiché più della metà del suo patrimonio bibliografico è gestito dall’IBMP ma donato al Comune di Saluzzo dal fondatore della Biblioteca, il musicologo Alberto Basso, la catalogazione avviene attraverso il codice della Biblioteca Civica di Saluzzo. Gli utenti possono in questo modo ricercare e localizzare attraverso l’opac regionale “Librinlinea” e l’opac nazionale “SBN” tutto il posseduto, riconoscendola all’interno del patrimonio comunale contrassegnata dalla dicitura “Fondo Alberto Basso”.

L’inventariazione in SBN ha finora interessato circa 9700 notizie appartenenti ai settori di: dizionari, enciclopedie e repertori, collane particolari, storia della musica, etnomusicologia, cataloghi, estetica musicale, teoria della musica e trattatistica, musica sacra, organologia, danza e balletto, iconografia, atti di convegni, Festschriften, monografie sui principali compositori, monografie su altri compositori, storia generale, storia delle letterature, Torino, cultura e civiltà piemontese e cuneese, sezione Bach-monografie (una parte), collezioni di letteratura, arte figurativa, massoneria, filosofia-cultura varia, religione.

La responsabile del progetto è la bibliotecaria Serena Sabia.

Tutto il patrimonio librario è disponibile in consultazione al pubblico nei seguenti orari:

mar 9-13

merc 9-13

giov 9-12 e 13-16

Per necessità particolari si può contattare e prendere appuntamento con il personale della biblioteca.

www.ibmp.it