Alba, colpita al volto con una sedia: vittima dell’aggressione è l'addetta all'accoglienza della multisala di via Giacosa

Si fanno più chiari e al contempo ancor più gravi i contorni di quanto verificatosi nella tarda serata dello scorso venerdì 25 ottobre nei pressi del Cine4 Cityplex di via Vincenzo Giacosa ad Alba.

Qui, intorno alle ore 23 di venerdì, una ragazza di circa trent’anni è stata ferita al volto da una sedia lanciatale addosso da alcuni giovani. La donna – è emerso nelle ultime ore – non era una spettatrice uscita dal cinema dopo la visione di uno spettacolo e investita dall’oggetto in modo fortuito, come apparso in un primo momento ( leggi qui ), ma un'addetta all'accoglienza della stessa sala cinematografica.

La donna aveva appena invitato ad allontanarsi dal cinema alcuni giovani che avevano tentato di introdurvisi senza biglietto, quando, uscita anche lei sulla via, appena messi i piedi fuori dalla porta d’uscita è stata investita da una sedia che gli stessi giovani avevano preso dal dehors della vicina pizzeria e scagliato nella sua direzione.

Serie le conseguenze per la malcapitata, che è stata colpita al volto subendone un serio trauma maxillo-facciale, con la rottura del setto nasale e di alcuni denti.

In queste ore i Carabinieri della Compagnia di Alba stanno compiendo gli accertamenti del caso a partire dalla visione delle immagini presenti negli impianti di videosorveglianza della zona, per arrivare all’identificazione dei responsabili del grave fatto.