Sversa del liquame nel canale Sarmassa: denunciata azienda agricola di Rocca de Baldi

Quest'oggi, lunedì 28 ottobre, gli abitanti delle frazioni Podio San Bernardo e Buretro di Bene Vagienna hanno segnalato una schiuma con una puzza insopportabile all'interno del canale Sarmassa. Preoccupati, hanno avvisato il presidente del consorzio irriguo e sindaco di Bene Vagienna, Claudio Ambrogio, che con il sistema di telecontrollo ha subito identificato il territorio dove è avvenuto lo svezzamento.

Si trattava di liquame proveniente da un’azienda agricola di Rocca de Baldi: “Esattamente 18 minuti dopo la segnalazione – dice il sindaco Ambrogio - l'azienda aveva i carabinieri forestali nel cortile i quali hanno provveduto a denunciare i proprietari per danno ambientale” .



Il presidente del Consorzio irriguo continua: “E' vergognoso come nel 2024 ci sia ancora qualcuno che sversi i liquami all'interno del canali irrigui, che devono servire esclusivamente al trasporto dell'acqua. Questo fa capire come il nostro territorio sia vulnerabile”.

Il Consorzio irriguo Bealera Maestra è dotato di un sistema di telecontrollo, che monitoria l'acqua da Cherasco fino alla diga della piastra di Entracque ed è dotato di una convenzione con la Regione Piemonte la quale deve controllare a sua volta tutte le falde del destra Stura.

Dopo la segnalazione di questa mattina è stata subito attivata l'unità di controllo, che segnalava inizialmente un’anomalia nel tratto di Sant'albano Stura, anche se in realtà il fatto si è verificato già nel comune di Rocca de Baldi.

“Speriamo che questi episodi incresciosi non si verifichino più”, chiude Caludio Ambrogio.