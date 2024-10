Acqua al centro del dibattito: Sodalizio spiriti-liberi.it riunisce esperti a Diano d'Alba

Alle ore 10 del 26 Ottobre Sabato a Diano d'Alba piovigginava, nessun panorama si poteva gustare, un muro grigio di intense goccioline impediva lo sguardo oltre i 10/20 metri.

Dal 2011 sono stati oltre 40 i convegni organizzati dal Sodalizio spiriti-liberi.it e tutti in pieno sole o comunque con un meteo sereno.

Il primo organizzato sul tema dell'acqua ed ecco la pioggia ininterrotta prima, durante e dopo.

Il Convegno è stato seguito in presenza da diversi amministratori locali del territorio.

Le relazioni di ottimo livello hanno voluto lanciare un piccolo sasso al fine di promuovere riflessioni e conseguenti azioni affinchè la preziosa acqua, risorsa indispensabile, sia all'apice delle preoccupazioni dei cittadini e degli amministratori, ad ogni livello.

Durante la mattinata è stato pure consegnato dal Sindaco di Diano d'Alba Ezio Cardinale e dal Sodalizio www.spiriti-liberi.it alle figlie del dott. Giacomo Oddero un ritratto del loro padre, opera dell'artista Giovanni Botta di Bra con la seguente dedica "Al dott. Giacomo Oddero, uomo di grandi intuizioni, grazie alla cui lungimiranza ed impegno, nell'attuazione dell'acquedotto delle Langhe e Alpi cuneesi, oggi queste terre possono guardare con serenità al futuro".

Il Comune e il Sodalizio ringraziano tutti i presenti intervenuti pur con il tempo inclemente. Inoltre ancora grazie alle diverse autorità per aver inviato via web o portato in presenza i loro saluti : il Pres. della Provincia Luca Robaldo, il Pres. dell’ Ato 4 e Sindaco di Serravalle – Davide Falletto, il Pres. Ente Turismo Langhe Roero Monferrato – Mariano Rabino, il Cons. Regionale del Piemonte – Mauro Calderoni.

Un super grazie ai relatori intervenuti gratuitamente: Renato Lanzetti, Matteo Ascheri, Claudio Ambrogio, Stefano Ferrari, Alessandro Casasso, Massimo Gula.

Non si può dimenticare un sentito grazie alla Proloco dianese, che ha organizzato il rinfresco conclusivo.

Chi fosse interessato a seguire le diverse relazioni dell 'evento, puo' accedere alla registrazione del convegno ai seguenti link:

https://www.facebook.com/luigi.gronchi.5/videos/8780318898672975?idorvanity=416715551751044 -

https://www.facebook.com/1124734716/videos/1612674056338367/