A Bra il lunedì pomeriggio appuntamento al cinema

Prende il via “Lunedì al cinema”, rassegna per tutte le età organizzata dal Comune di Bra in collaborazione con l’Arci Unitre e grazie al contributo della regione Piemonte, che prevede quattro film al costo complessivo di 12 euro. Le proiezioni sono in programma presso la Multisala Impero di via Vittorio Emanuele 211 il lunedì pomeriggio dall’11 novembre al 2 dicembre 2024 alle 15,30.

Si parte lunedì 11 novembre con “La moglie del presidente”, film francese del 2023 di Lea Domenach, con Catherine Deneuve, che racconta la vita della première dame Bernadette Chirac durante i due mandati presidenziali del marito Jacques Chirac dal 1995 al 2017.

Si prosegue il 18 novembre con il film drammatico “Gloria”, per la regia di Margherita Vicario: nella Venezia di fine Settecento, Teresa lavora come domestica in un istituto musicale per educande. L'imminente visita del Papa Pio VII, getta l'istituto in fermento e, mentre il maestro del coro fatica a comporre qualcosa per l'occasione, Teresa scopre uno strumento musicale di nuova invenzione: il pianoforte.

Il 25 novembre seguirà la commedia britannica “The old oak”, di Ken Loach. In un villaggio degradato del nord dell'Inghilterra, il pub "The Old Oak" deve chiudere per ospitare i rifugiati. TJ, il proprietario, e Yara, una rifugiata siriana, sviluppano un'amicizia inaspettata che cambia le loro vite.

Si chiude lunedì 2 dicembre con la commedia italiana di Riccardo Antonaroli (con Pilar Fogliati, Filippo Scicchitano, Valeria Bilello) “Finché notte non ci separi”. Eleonora e Valerio sono una coppia di neo sposi. Lei fa l'osteopata, lui l' agente immobiliare. Si sono appena sposati e già sono stanchi di una serie di cose. È la loro prima notte di nozze, ma tutto andrà storto, e la famosa "Love Suite" che ha ospitato star e starlette di tutto il mondo dovrà attendere. Le cose si complicano quando lei trova un biglietto segreto nelle tasche di lui, con tanto di anello dell'ex fidanzata. Seguirà una notte di litigi, fughe, riappacificazioni, ricerche, nuovi e vecchi incontri, parenti intrusivi e alla fine, verso l'alba, l'ipotesi di un per sempre ancora tutto da vivere.

La tessera di abbonamento ai 4 film è in vendita presso il Centro di Incontro di via Montegrappa, l’Arci Unitre, l’organizzazione sindacale Cgil, o direttamente al cinema Impero prima delle proiezioni. Maggiori informazioni presso l’Arci Bra, via Audisio 5, tel. 0172-245901.