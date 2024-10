Trasferita la prima delle due mammografie dal Carle al Santa Croce di Cuneo: sarà operativa da domani

L'ospedale Carle di frazione Confreria, a partire dalla prossima settimana, sarà oggetto di importanti lavori di maxi adeguamento sismico, che dureranno, si stima, almeno due anni. La prossima settimana sarà montata la gru e verrà avviato il cantiere, che interesserà un terzo dell'ospedale.

Numerosi i reparti e i servizi da ricollocare o spostare, in parte in altre aree dello stesso edificio e in parte al Santa Croce, dove sono state fatte numerose modifiche.

E' stata installata proprio stamattina la prima delle due mammografie fino a ieri operative al piano meno 1 del Carle e adesso al Santa Croce, negli ex ambulatori pediatrici, che sono stati ristrutturati e adeguati per accogliere l'alto flusso di donne che si soppongono all'importante screening.