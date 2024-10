Straconi in red: camminata solidale per dire basta alla violenza di genere

La Stracôni, la celebre camminata non competitiva di Cuneo, torna il 10 novembre.

Nata nel 1979, è diventata un appuntamento imperdibile per la comunità locale e non solo. La manifestazione è nota per il suo spirito di solidarietà e inclusione, coinvolgendo migliaia di partecipanti di tutte le età e provenienze. La camminata si svolge nel mese di novembre e vede la partecipazione di scuole, famiglie, sportivi e semplici cittadini che desiderano contribuire a una causa comune. Durante la manifestazione, i partecipanti possono godere di un percorso che attraversa i luoghi più suggestivi della città, creando un “serpentone colorato” che anima le strade e le piazze.

Quest’anno, la camminata non competitiva si propone con una missione ancora più forte e significativa, focalizzandosi su un tema di cruciale importanza: la difesa dei diritti di genere e la lotta contro la violenza di genere. In collaborazione con la Rete Antiviolenza di Cuneo, il CSV e altre associazioni del territorio, l’evento mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e a promuovere un messaggio di inclusione e rispetto. Un discorso di interesse pubblico entra a far parte della manifestazione popolare più partecipata della città, perché di diritti di genere non se ne parla ancora abbastanza. Con Stracôni è possibile essere parte del cambiamento. Si può valorizzare la propria partecipazione alla stracittadina 2024 aderendo alla campagna contro la violenza sulle donne. All’iniziativa prendono parte anche Cuneo Volley e Cuneoginnastica.

L’invito per tutti i partecipanti è di unirsi a questa battaglia e a diffondere la sensibilità sul tema indossando qualcosa di rosso durante gli eventi: un cappello, una sciarpa, dei guanti… Il rosso è il simbolo delle donne vittime di violenza. Il rosso è anche il simbolo del cambiamento che può partire da ognuno di noi. Insieme al pettorale Stracôni, verrà consegnato un flyer informativo per un approfondimento sul tema della violenza di genere e un origami da realizzare con le proprie mani, simbolo della “costruzione della decostruzione”. Questo gesto rappresenta l’impegno di ciascuno a smantellare le strutture di violenza superando gli stereotipi e la discriminazione di genere per costruire una società più giusta e inclusiva dove la violenza non trova spazio. Gli origami saranno da riconsegnare nei punti di raccolta previsti perché verranno utilizzati per delle istallazioni il 25 novembre, per la Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza sulle Donne.

“Sogno il serpentone colorato del popolo della Stracôni che si tinge di rosso. Camminare uniti dalla volontà di esporsi in nome del contrasto della violenza di genere. È questa l’immagine con cui voglio accompagnare il tema della violenza sulle donne nella nostra città.” Afferma Fabrizio Giai, presidente della Stracôni.

Ecco quindi il calendario degli eventi, a cui si può entrare gratuitamente esibendo all’ingresso il pettorale Stracôni, del fine settimana in rosso:

VENERDÌ 8 NOVEMBRE MATCH DAY CUNEO VOLLEY al Palazzetto dello Sport; SABATO 9 E DOMENICA 10 NOVEMBRE WINTER CLUB DI GINNASTICA RITMICA al Palazzetto dello Sport;

DOMENICA 10 NOVEMBRE ore 9:30 STRACÔNI in Piazza Galimberti e a passeggio per la città. Durante la partita del Cuneo Volley e le gare di Cuneoginnastica sarà possibile consegnare il proprio origami. Chi vorrà consegnarlo alla Stracôni potrà farlo allo stand CSV presso il Villaggio di Proposte aperto dall’8 al 10 novembre. Saranno attivati anche altri punti di raccolta che resteranno aperti fino al 17 novembre: il Chiostro del museo civico in via santa Maria 10; la Cooperativa Emmanuele via LT Cavallo 7; il CSV Cuneo piazzale CRI 1; il Vescovado via Amedeo Rossi 28.



“Ci auspichiamo di inondare la città di 20.500 origami, sarebbe bellissimo ricevere un segno di partecipazione alla causa da parte di tutti i nostri iscritti. Vogliamo riunire tutti i nostri origami per dare un segnale forte e chiaro: il popolo della Stracôni è unito per dire basta alla violenza di genere.” Aggiunge Fabrizio Giai. “Vi aspettiamo!”

Questa iniziativa è realizzata in collaborazione con il Servizio Parità e Antidiscriminazioni e il Nodo Provinciale contro le Discriminazioni di Cuneo.

Questi sono i numeri da contattare in caso di emergenza:

TELEFONO DONNA 0171.631515

MAI PIÙ SOLE CENTRO ANTIVIOLENZA 335.1701008

LE ALI DI ZENA CENTRO ANTIVIOLENZA 0171.334181