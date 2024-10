Pedalare in sicurezza: Esperia Piasco dà appuntamento a domenica 3 novembre per un evento a porte aperte

Domenica 3 novembre l’Esperia Piasco organizza un evento a porte aperte per far conoscere a ragazzi e ragazze l’emozione di poter pedalare in sicurezza su una vera bici da corsa.

Nei suoi 52 anni di vita l’Esperia Piasco ha fatto divertire e appassionare al fantastico sport del ciclismo migliaia di atleti e atlete dai 6 anni fino ai 18, accompagnandoli in un percorso di crescita umano prima che sportivo.

La storia del club mostra che i suoi ideali hanno sempre dato buoni risultati, come la vittoria della classifica nazionale a squadra categoria Allievi nel 2019 o i vari ciclisti professionisti che hanno vestito la maglia blu-arancio, come Davide Perona o Jacopo Mosca, oggi fiero portacolori della LidlTrek, una delle squadre più importanti del ciclismo mondiale.

L’Esperia e i suoi allenatori vi aspettano dunque per pedalare tutti insieme nella mattinata di domenica 3 novembre sul circuito ciclistico protetto (chiuso al traffico) vicino alle piscine comunali di Cuneo, dalle 10 alle 13.

Voi portate solo tanta voglia di divertirvi e un casco, a tutto il resto penserà la squadra!

Per contatti: Bruno: 347.8491585

Giovanni: 366.8718024