Cherasco ha commemorato la memoria dell’antifascista rapallese Ottavio Ferraretto

Nella mattinata è stata deposta una corona di fiori presso il cippo commemorativo collocato in località Santa Lucia, nelle vicinanze del cimitero comunale, dove fu fucilato per rappresaglia da un plotone di soldati tedeschi il 21 ottobre 1944 .

Alla sera, presso il teatro “Salomone” in ricordo di Ferraretto si è tenuto il concerto del gruppo musicale “ Achtung! Banditen ”, che ha proposto canti partigiani riarrangiati in chiave rock, folk e reggae.

Ottavio Ferraretto nacque il 6 ottobre 1906 a Genova, ma la famiglia si trasferì a Rapallo quando lui era ancora un bambino. Nel 1931 si sposò con Flora Alessandri e dal matrimonio nacquero due figli: Augusto e Marisa. Fu un attivo antifascista e il 26 luglio 1943 a Rapallo guidò per le strade della cittadina un corteo per festeggiare la caduta di Mussolini. Ricercato dai fascisti, si rifugiò a Cherasco. Catturato insieme ad altri ostaggi nella notte tra il 3 e 4 ottobre 1944, fu fucilato per rappresaglia da un plotone di soldati nazisti il 21 ottobre 1944.