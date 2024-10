Festa di Ognissanti al cimitero di Mondovì una vettura elettrica per chi ha difficoltà di deambulazione

In occasione della celebrazione di tutti i Santi e della commemorazione dei defunti, come ogni anno il Comune di Mondovì mette a disposizione dei visitatori del Cimitero Urbano una vettura elettrica per favorire il trasporto dei diversamente abili e delle persone con difficoltà di deambulazione. L’utilizzo, totalmente gratuito, della suddetta vettura sarà vincolato alla presenza in loco dell’apposito personale di sorveglianza.

Si ricorda altresì che nell’ottica di migliorare il servizio agli utenti e ai cittadini, dal 26 ottobre al 1° novembre dalle ore 7.00 alle ore 19.00 presso la tettoia dell’ala nord di piazza Ellero, si svolgerà il tradizionale mercato dei fiori di Ognissanti.