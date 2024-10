BTC a $70.000 mentre la prevendita di PEPU raggiunge $23 milioni

Il recente slancio di Bitcoin ha spinto la criptovaluta oltre la soglia dei 70.000 dollari, trainato da un mix di indicatori tecnici e ottimismo economico legato soprattutto alle prossime elezioni negli Stati Uniti. La criptovaluta, in aumento del 5% nelle ultime 24 ore, ha registrato un’impennata notevole del 150% nel volume di scambi, superando i 47 miliardi di dollari, un segnale del crescente interesse da parte degli investitori.

Al centro di questo rally si trova la formazione di una “croce d’oro”, un classico pattern tecnico in cui la media mobile a 50 giorni supera la media mobile a 200 giorni, interpretato spesso come un segnale di guadagni duraturi. Questa configurazione rialzista ha suscitato ottimismo tra i trader, che sperano in una forte chiusura del 2024. Ottimi i segnali provenienti anche dalla prevendita di Pepe Unchained , la nuova meme coin PEPU che continua a macinare record, raggiungendo i 23 milioni di dollari in finanziamenti.

Sentimento elettorale e proiezioni di Bitcoin

Geoff Kendrick, responsabile della ricerca sugli asset digitali di Standard Chartered, osserva che Bitcoin potrebbe essere interessata da variazioni significative di prezzo con l’avanzare delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Secondo la sua ricerca, una vittoria di Trump potrebbe spingere Bitcoin oltre i 75.000 dollari entro il giorno delle elezioni, con un potenziale massimo di fine anno di 125.000 dollari se i repubblicani prendessero il controllo del Congresso.

Al contrario, Kendrick suggerisce che una vittoria dei democratici guidati da Harris potrebbe dar vita a un calo, anche se Bitcoin potrebbe comunque concludere l’anno su nuovi massimi intorno ai 75.000 dollari. Gli scenari di Kendrick evidenziano come l’ottimismo del mercato intorno a Bitcoin sia strettamente legato alle aspettative politiche post-elettorali, con cambiamenti normativi e fiscali che potrebbero influenzare le condizioni favorevoli alle criptovalute.

Lo scenario macroeconomico di novembre aggiunge un ulteriore livello di interesse. Con la Federal Reserve che dovrebbe considerare un taglio dei tassi di 25 punti base all'inizio di novembre, portando i tassi tra il 4,5% e il 4,75%, la liquidità di mercato potrebbe ottenere il tanto necessario impulso. Questa attesa decisione sui tassi ha già influenzato l'indice del dollaro USA, ma un taglio potrebbe rivelarsi vantaggioso per gli asset crittografici a seguito di un cambiamento nelle dinamiche di liquidità.

Nel frattempo, metriche di mercato secondarie indicano un aumento della volatilità. Sebbene la volatilità implicita di BTC sia stata in calo, recenti picchi nell'attività di opzioni a breve termine suggeriscono che gli investitori stanno iniziando a scommettere su un novembre potenzialmente turbolento. Per gestire al meglio questa situazione, molti investitori stanno attualmente diversificando il proprio wallet, acquistando non solo BTC ma anche criptovalute del settore meme in prevendita, come Pepe Unchained.

Pepe Unchained a 23 milioni di dollari

Pepe Unchained, il nuovo progetto con la rana Pepe the Frog protagonista, è una delle prevendite di maggior successo dell’anno. L’interesse degli investitori è stato catalizzato da alcuni fattori molto importanti che potrebbero giocare un ruolo fondamentale nel prossimo futuro. Primo tra tutti la creazione di un ecosistema su blockchain Layer-2, che potrebbe finalmente dare una marcia in più al settore ancora saldamente operante su Layer-1. Quest’ultima comporta maggiori costi gas e una velocità limitata, due problemi facilmente aggirabili con la L2.

Pepe the Frog è un meme che attira immediatamente l’attenzione, creato dal fumettista Matt Furie, ormai è divenuto inarrestabile, con tantissime criptovalute e token meme che lo prenndono in prestito. Tuttavia non è solo la rana in sé a creare la community, ma le soluzioni di utilità che vengono proposte, sarebbe quindi riduttivo dire che Pepe Unchained ha avuto successo perché la mascotte è immediatamente riconoscibile. Anzi, gli oltre 50.000 follower tra la pagina X ufficiale e il canale Telegram possono testimoniare un’attenzione specifica verso le soluzioni tecnologiche che il token punta a introdurre.

L’investimento ha un costo ridotto persino in questo frangente di popolarità, con PEPU acquistabile a 0,01189$ per token. Un prezzo che non durerà a lungo e che continuerà ad aumentare, fino all’apprezzamento più importante di tutti: quello all’arrivo sugli exchange. Gli investitori che hanno acquistato PEPU al costo minimo, potrebbero vedere guadagni potenziali 100x, come sottolineato da esperti del settore. Questo è senza dubbio un momento importante per il token e investire potrebbe rivelarsi particolarmente redditizio.

