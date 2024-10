L’associazione Culturale di Verzuolo presenta il nuovo video sull’antica chiesa parrocchiale

L’associazione per la tutela e il patrimonio culturale di Verzuolo (Acv) opera dal 1989 sul territorio verzuolese con lo scopo di ricercare, individuare, acquisire, conservare documenti riferiti alla storia ed all’arte di questo comune e di valorizzarne i beni storico-artistici, invita alla presentazione del video sull’antica chiesa parrocchiale: domani, mercoledì 30 ottobre alle 20,30 in sala Arroyto a Palazzo Drago in via Marconi 13, a Verzuolo

Una grande parte dell’impegno dei soci volontari è stato dedicato negli anni alla campagna di restauri dell’Antica Parrocchiale dei Santi Filippo e Giacomo, situata nel borgo antico della Villa. La valorizzazione del bene restaurato ha portato in questi ultimi anni alla realizzazione di una guida, curata dalla professoressa Lea Carla Antonioletti “L’antica parrocchiale dei Santi Filippo e Giacomo di Verzuolo”, (Fusta Editore, 2022), e di un progetto di animazioni digitali da diffondere sui social dell’associazione e da utilizzare su tablet durante le visite guidate, in modo particolare in ambito didattico con le scolaresche e i gruppi che vengono a visitare la chiesa.

La realizzazione delle animazioni è stata affidata ad Alice Gallouin, professionista del settore, fondatrice di Anima, impresa di animazione di opere d’arte, che ha curato progetti analoghi per il Museo Mallè di Dronero ed Espaci Occitan.

“Lo scopo - spiega Caterina Ramonda presidente dell’Acv Verzuolo - è di utilizzare la tecnologia non solo per rendere attrattive le opere d’arte, ma in un’ottica partecipativa e inclusiva del pubblico, anche di quello più giovane, per far scoprire il patrimonio degli affreschi della chiesa in modo accessibile e intrigante”.

Un primo video (visibile sul sito https://www.verzuoloacv.it/multimedia/animazionedigitale-san-nicola/) è stato dedicato alle storie di San Nicola di Bari raccontate negli affreschi della cella campanaria.

Un secondo, realizzato in estate, parla invece degli artisti e delle botteghe che hanno lavorato, in particolare nel XV secolo, all’interno della chiesa, con particolare riferimento agli affreschi della cappella di San Sebastiano.

Il progetto è stato sostenuto dal contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo.

Per informazioni: sito dell’associazione: https://www.verzuoloacv.it/

Contatti: mail info@verzuoloacv.it .