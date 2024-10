Rifreddo fa tremare di paura: successo per la quindicesima edizione delle “Notti delle Streghe”

Le streghe sono tornate in grande stile, riportando alle origini la loro tradizione a Rifreddo, per la quindicesima edizione de ‘Le Notti delle Streghe’.

Sabato scorso, 26 ottobre, le maghe e fattucchiere hanno animato strade e piazze del piccolo Comune della valle Po dando vita a un vero e proprio week-end di paura.

Nonostante il meteo incerto, l’evento ha riscosso un successo travolgente, con una partecipazione che ha superato ogni aspettativa.

La paura ha dominato nel senso più autentico del termine, coinvolgendo chi ha avuto il coraggio di avventurarsi nelle buie e strette vie rifreddesi, animate da scenette inquietanti e apparizioni da brivido. Ma ‘paura’ anche nel senso figurato: l’invasione di persone accorse ha letteralmente riempito la grande piazza della Vittoria, rendendo Rifreddo il cuore pulsante di un evento capace di attrarre e incantare centinaia di visitatori, che hanno reso omaggio a una tradizione ormai profondamente radicata nel territorio.

“L’edizione 2024 – spiega il sindaco Elia Giordanino, che riceve il testimone dall’ex sindaco Cesare Cavallo, che ha seguito fin dalla nascita, in prima persona la manifestazione – ha avuto davvero un successo eclatante. Già il venerdì nonostante la giornata leggermente piovosa sono state parecchie le persone che hanno preso parte allo spettacolo di fronte alla Chiesa di Maria Regina, ‘Incanto d’Amore: la storia tra una giovane monaca e un giullare’, a cura di Luca Chiarva, l’associazione Kathart Asd, il Teatro del Marchesato e la Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo. Sabato sera poi c’è stato un vero e proprio boom, nonostante il temporale in tarda serata, con gente che arrivava da ogni dove ed anche con un’ottima partecipazione di persone fuori regione”.

Aldilà del successo di pubblico vanno messi in rilievo anche la qualità artistica del recitato a cura del “Teatro del Marchesato” e la grande performance della macchina organizzativa basata sulla partecipazione collettiva della comunità de “Le Notti delle streghe”.

Apprezzatissimi anche la presentazione del libro “La decima masca” di Fulvia Viola, che ha aperto ufficialmente l’edizione 2024, e le attività per i bambini di sabato 26 al pomeriggio a cura di Ramona Goitre e con l’intrattenimento dell’associazione ‘Ginnastica Saluzzo Libertas’.

“Tengo a ringraziare – aggiunge il primo cittadino – i tanti volontari rifreddesi e non che hanno dato anima e corpo come comparse, accompagnatori, addetti ai lumini, volontari per le tisane e tuttofare così come la Protezione civile Ana e quella Aib, che hanno gestito alla perfezione la non facile viabilità e sicurezza della manifestazione, dato che causa maltempo i parcheggi sono stati spostati dal centro ed era presente un servizio navetta. Vorrei far notare che per molti di noi più che di una manifestazione in sé, lavorare per questo evento è diventato un modo di fare comunità tra amici e passare due o tre giorni insieme. Una cosa che non può che farmi piacere e che forse è davvero l’essenza di questa iniziativa di successo”.

Riguardo l’evento vanno messi in luce le tantissime composizioni artistiche lungo il percorso e la solita grande performance di Fabio Fornero in arte Squilibrio che ha, come ormai da anni, accolto alla grande i visitatori sulla piazza. Oltre a lui, era presente il gruppo Sbandieratori e musici Borgo San Martino di Saluzzo’, prima realtà in tutta Italia ad avere un gruppo totalmente di ragazzi con disabilità, sia musici che sbandieratori, e l’associazione ‘Kazakistan Dreaming – Falconieri ed esperti didattici con i rapaci’.

Presente anche Antonio Cambio con l’esposizione del ‘Museo della tortura: Il tormento dell'Anima - tra miti e leggende’.

Uno spazio è stato dedicato quest’anno anche a un grande mercatino tematico, la presenza di altri qualificati artisti nonché il grande capannone per la ristorazione e per i party delle streghe. Iniziativa quest’ultima che ha fatto ballare tantissima gente fino a tarda notte e risuonare in tutta la Valle le danze delle streghe.

È stato un evento dedicato alle ‘Notti delle streghe’ davvero super che per il primo anno è stato inserito all’interno della ‘Festa del libro medievale e antico’ di Saluzzo, grazie al prezioso supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo.

Presto verranno pubblicate sulle pagine social tutte le foto e i video degli eventi che hanno animato Rifreddo durante l'ultimo fine settimana: un modo per mantenere viva l'attenzione sul tema e prepararsi all'edizione 2025 delle Notti delle Streghe.