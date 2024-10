Manta, due nonnine festeggiano 100 anni a tre giorni di distanza una dall’altra

Compleanno d’eccezione a Manta.

Due nonnine, entrambi ospiti della casa di riposo Maero, gestita dalla Serena Orizzonti, festeggiano i 100 anni a distanza di tre giorni una dall’altra.

Si tratta di Lucia Gerlero ed Esterina Giusiano.

La prima è nata il 30 ottobre 1924, la seconda il 2 novembre dello stesso anno, ma l’evento viene festeggiato insieme mercoledì 30 ottobre nella struttura residenziale.

La signora Gerlero è nata a Fossano da una famiglia numerosa (8 fratelli) di cui lei era la primogenita.

Alla morte del padre, su richiesta della madre, si trasferisce a Bordighera, in casa di uno zio materno, per occuparsi di lui e della casa; vi rimarrà per venti anni. Nel 1983 torna a Fossano, dove rimane fino a dicembre 2016.

Si dedica con particolare passione alla sartoria (soprattutto taglio) e sferruzza a maglia creando bei maglioni.

Pollice verde, ha coltivato fino a poco tempo fa la passione per le violette Santa Paula che riusciva a moltiplicare senza difficoltà.

Dal 2016 è ospite della struttura di Manta.

Esterina Giusiano è nata a Pagno il 2 novembre 1924.

Terzultima di quattro figli, ha trascorso la sua fanciullezza in valle Bronda, un’infanzia e una giovinezza trascorsi in questo piccolo e quasi isolato contesto rurale che però le ha permesso – come ricorda lei stessa – di non ha aver "mai patito la fame", quasi a canzonare l'imperante consumismo attuale.

Nel dopoguerra, conosce il futuro marito Bernardino ad una festa di paese e con lui si sposa a Pagno. Ricorda ancora il viaggio di nozze a Venezia.

Sia lei che il marito hanno entrambi la passione per motori, tanto moto che auto, e in tempi in cui non erano molte le donne a prendere la patente, è tra le prime donne in valle a guidare la mitica Fiat 600.

Esterina ha lavorato prima come sarta e poi, per molti anni, nella sua lavanderia-tintoria.

Non da molto è ospite della casa di riposo.

Verranno entrambe festeggiate domani, mercoledì 30 ottobre: alle 15 verrà celebrata una messa dal parroco del paese, don Beppe Arnaudo, e poi, alla presenza del sindaco Ivana Casale e dei dirigenti della struttura assistenziale, parenti amici, ospiti e operatori della struttura hanno predisposto festeggiamenti in musica, curati dal maestro Berrino.

Il taglio della torta suggellerà il singolare compleanno.