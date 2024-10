Anche nelle farmacie cuneesi il test per l’infenzione da Helicobacter Pylori

Arriva anche nelle farmacie cuneesi – che ne hanno chiesto la disponibilità – il test per definire l’infezione da Helicobacter Pylori. L’applicazione del test risulta – come comunicato da Federfarma Piemonte - non invasiva e viene utilizzata anche in ambito ospedaliero, pur prevedendo l’assunzione di una pillola specifica. Un test semplice ed economico che possono eseguire tutti, anche bambini e donne in gravidanza, con risultato in meno di una settimana diagnostica