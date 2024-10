Visita romana per il Comune di Limone Piemonte: “Tunnel di Tenda aperto entro Natale. Si passerà senza safety car”

“ Per quanto riguarda i ristori abbiamo sottolineato un 40-50% d’incassi comunali in meno negli ultimi tempi e il ministro ci ha risposto che sarà cura degli uffici procedere a un’indagine per arrivare alla definizione di una cifra ben precisa – ha detto Riberi - . Se la possibilità di un risarcimento vero e proprio ci è parsa complessa da veder realizzata, abbiamo chiesto almeno alcune opere di compensazione attualmente fondamentali ”.

Asfaltature e interventi di manutenzione, insomma, sui quali l’amministrazione comunale ha inevitabilmente dovuto glissare dallo scatenarsi della “tempesta Alex” sino a oggi (per cause di forza maggiore).

Per quanto riguarda invece i lavori sul tunnel la controparte ha confermato la ferma intenzione di aprire entro la fine dell’anno, in una modalità cantiere che non prevederà l’utilizzo di safety car: saranno utilizzati semafori e presidi fissi all’interno della galleria. Ulteriori informazioni e l’ufficializzazione in merito a questa modalità si avranno con ogni probabilità nella prossima Conferenza Intergovernativa (della quale ancora manca, comunque, una data certa).