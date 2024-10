Email marketing, come funziona e vantaggi

A partire dal computer fino ad arrivare allo smartphone sono davvero tanti i dispositivi a nostra disposizione per comunicare con chiunque desideriamo, in qualsiasi momento e da ogni angolo del pianeta Terra. Proprio le aziende sfruttano questi mezzi di comunicazione per entrare in contatto con potenziali clienti e fidelizzare chi ha già deciso di affidarsi a loro. A tal fine mettono in campo delle vere e proprie strategie di marketing, avvalendosi ad esempio di e-mail, grazie a cui riescono a rafforzare la propria presenza online e, di conseguenza, aumentare le probabilità di vendita.

Email marketing, per avere successo è fondamentale affidarsi a servizi di qualità

Per ogni azienda l'obiettivo principale è entrare in contatto con clienti già acquisiti o potenziali con la speranza di poter vendere i propri prodotti o servizi. Considerando l'importanza di adottare una strategia di email marketing per favorire il successo della propria attività, è facile desumere come sia necessario affidarsi solamente ad aziende serie del settore, in modo tale da poter usufruire di servizi di alta qualità. Tra questi si annovera ad esempio Mailrelay, un noto e apprezzato strumento di email marketing o bulk email affidabile, che vanta decenni di esperienza nel settore. Potente, estremamente semplice da usare e con una buona deliverability, questo servizio combina in un'unica piattaforma il massimo della potenza, efficienza e flessibilità. In particolare Mailrelay permette di avere a propria disposizione il più grande account gratuito grazie a cui poter comunicare con ben 20 mila contatti, inviando fino a 80 mila email al mese. Degli esperti di email marketing di Mailrelay, inoltre, sono sempre pronti a garantire un'assistenza al 100% a tutti gli account, compresi quelli gratuiti. Un'opportunità che si consiglia di non lasciarsi scappare, soprattutto se si desidera massimizzare il ROI, ossia il ritorno sull'investimento, e migliorare al contempo i risultati delle strategie di marketing senza sostenere costi elevati che finirebbero per impattare in modo negativo sul bilancio dell'azienda.

I vantaggi dell'email marketing

Adottare una strategia di email marketing può rivelarsi estremamente utile per un'azienda che vuole farsi largo nel settore di riferimento. Questo soprattutto quando ci si ritrova a dover gestire un flusso di comunicazione più elaborato, come l'invio di un coupon o di un volantino con le promozioni. Il tutto, ovviamente, con il chiaro intento di spingere ad acquistare. Diversi, in effetti, sono i vantaggi di una buona campagna di email marketing, come ad esempio migliorare la comunicazione con i clienti, acquisiti e potenziali. Grazie alle email, infatti, è possibile restare in contatto con i clienti, aumentando la credibilità del proprio brand. Ma non solo, è possibile raccogliere dei feedback che possono rivelarsi particolarmente utili per migliorare la propria attività. A tal fine si consiglia di creare contenuti personalizzati grazie a cui far sentire i clienti più connessi al brand. Tra i principali vantaggi dell'email marketing, inoltre, si annovera la possibilità di ottenere risultati immediati e facili da monitorare. Per sapere se la propria campagna di email sta funzionando come desiderato è sufficiente tracciare KPI importanti come ad esempio il tasso di clic e di annullamento dell'iscrizione. Grazie ai software di email marketing è davvero molto facile monitorare tali KPI e capire se sia o meno necessario migliorare qualcosa.

Email marketing, la strategia ideale per ogni tipologia di attività

A differenza di altri strumenti di promozione, l'email marketing è una strategia che va bene per tutti tipi di attività. Considerando che ormai quasi tutti hanno una casella di posta elettronica, infatti, le email sono perfette per raggiungere un target di ogni età, a partire dai più giovani fino ad arrivare a coloro un po' più avanti con gli anni. Una strategia di email marketing, quindi, può essere considerata la strada giusta da seguire per chi vuole un canale di comunicazione diretto e immediato. Ma non solo, grazie alle e-mail è possibile raggiungere una fetta di pubblico particolarmente ampia, contribuendo così ad aumentare le probabilità che qualcuno decida di acquistare i propri prodotti o servizi. Al fine di attuare una strategia che risulti la più vincente possibile si invita comunque a chiedere il supporto di un esperto del settore per ottenere consigli mirati in base alla propria attività e obiettivi.