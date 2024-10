Passaggio di consegne al 2° Reggimento Alpini

Nella mattina di mercoledì 30 ottobre, presso il monumento del Memoriale della Divisione Alpina Cuneense situato presso l’ex stazione ferroviaria “Cuneo Gesso”, vi è stato l’incontro tra i presidenti delle Sezioni ANA di Ceva, Cuneo, Mondovì e Saluzzo con il Colonnello Massimiliano Fassero ed il Colonnello Davide Marini, che subentra al comando del 2° Reggimento Alpini.

Presenti a questo evento, fortemente voluto dal Comitato del Memoriale ed accolto con entusiasmo dai due Colonnelli, oltre cento Alpini con i gagliardetti dei vari gruppi della provincia, oltre alla madrina del Memoriale, la Signora Maria Vittoria Pastore.

I due comandanti hanno reso l’onore ai caduti della “Cuneense”, mentre il picchetto degli Alpini in armi ha deposto una corona di fiori ai piedi del monumento, poi tutti si sono trasferiti nel salone tricolore del Memoriale, dove il Colonnello Fassero ha ringraziato per la collaborazione ricevuta negli anni in cui è rimasto a Cuneo, augurando al suo successore un proficuo lavoro.

E’ poi intervenuto il presidente della Sezione di Cuneo, Davide Spedale, che ha parlato a nome di tutte e quattro le sezioni, ringraziando l’operato del Colonnello Fassero, consegnandogli come riconoscimento tangibile un’artistica targa ed una confezione di pregiati vini locali, confermando la disponibilità a collaborare con il subentrante Colonnello Marini per il futuro prossimo.

A conclusione dell’incontro vi è stato un apprezzato e gradito rinfresco, allestito lungo i binari dell’ex stazione ferroviaria.