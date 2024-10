Quale scuola scegliere dopo le medie? A Bra torna il Salone dell'orientamento

Ritorna anche in questo 2024 l’appuntamento con il Salone dell’orientamento, momento organizzato ogni anno dal Comune di Bra in collaborazione con la rete “Bra Orienta”, l’Informagiovani e la Cooperativa Orso per aiutare i giovani a compiere la delicata scelta relativa al percorso di studi da intraprendere dopo la scuola secondaria di primo grado.

Il Salone è in programma per sabato 9 novembre; ricalcando l’impostazione adottata negli ultimi anni, in quella giornata sono previsti due momenti complementari: presso il Movicentro di piazza Caduti a Nassirya, dalle 10 alle 17 saranno operativi degli stand informativi dei diversi istituti superiori di Bra. Contemporaneamente, all’interno dell’Auditorium Giovanni Arpino in largo della Resistenza le scuole cittadine presenteranno nel dettaglio ad alunni e famiglie la propria offerta formativa. Partecipano il Centro di Formazione professionale Cnos-fap (ore 9,30 e 15,30), l’istituto “Ernesto Guala” (ore 10 e 16,30), il liceo “Giolitti-Gandino” (ore 10,30 e 16), e l’istituto “Velso Mucci” (ore 9 e 15). Durante il salone al Movicentro verranno effettuate delle interviste a cura di Radio BraOnTheRocks.

Inoltre, per agevolare gli studenti e le famiglie nella loro scelta, alle 11 e alle 14 il centro Arpino ospiterà una speciale lezione di filosofia della scelta scolastica con Davide Valenti. Professore di filosofia e storia al liceo Quasimodo di Magenta con un passato da creativo pubblicitario, Valenti tiene lezione la domenica pomeriggio in piazza Affari a Milano a chi si avvicina, munito di microfono e lavagna. Un filosofo di strada sul modello di Socrate e Diogene.

Oltre agli alunni di terza media, sono invitati a partecipare all’evento, che rientra nell’ambito del progetto “Obiettivo Orientamento” della Regione Piemonte, anche gli studenti di seconda media, in quanto organizzatori e istituti scolastici ritengono opportuno procedere con largo anticipo all’orientamento scolastico.

Per agevolare la partecipazione agli eventi, per tutta la giornata di sabato 9 novembre sarà possibile parcheggiare gratuitamente negli spazi blu cittadini.

Nei prossimi mesi, inoltre, gli istituti superiori braidesi organizzeranno apriranno le proprie porte per far vivere direttamente ai giovani le proprie esperienze formative attraverso open day e laboratori aperti.

Maggiori informazioni chiamando l’ufficio Informagiovani del Comune di Bra al numero 0172.438241.