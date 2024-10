Maratonina: domenica in palio i tricolori con Anna Arnaudo e Pietro Riva al via

Domenica 3 novembre a Civitanova Marche sono in programma i Campionati Italiani Individuali di Maratonina per le categorie assolute, promesse e juniores.

La manifestazione sarà inoltre valida come terza prova del CdS Assoluto di Corsa.

In campo femminile da seguire, nella prova assoluta, Anna Arnaudo (Battaglio CUS Torino). La piemontese (di Borgo San Dalmazzo) che ha vestito la maglia azzurra sui 10.000 metri in pista e nel cross, sui 21km vanta un personale di 1h11:39, crono che le vale il secondo accredito tra le atlete italiane al via; meglio di lei solo Sara Nestola (1h11:16), ma anche Sara Bottarelli (1h11:51), Aurora Bado (1h12:03) e Federica Sugamiele (1h12:06) possono essere in lizza con Arnaudo per un posto sul podio.

Nella categoria promesse, da seguire Annamaria Gozzano (Atl. Vercelli 78) e Margherita Vignolo (Atl. Alba).

Al maschile, favorito d’obbligo il vicecampione europeo della specialità, l'albese Pietro Riva (Fiamme Oro), unico tra gli iscritti a vantare un primato personale sotto l’ora di gara (59:41).

In gara ci saranno anche lo junior Tommaso Giaquinta (Atl. Venaria Reale), Daniele Barison (Sport Alpini Trofarello), e il master Piero Volpiano (Atl. Vercelli 78).