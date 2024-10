Pallapugno Serie B: venerdì l'andata della finale tra Castiati Neivese e Pieve di Teco

Venerdì in programma la gara d’andata della finale di serie B tra Castiati Neivese e Pieve di Teco.

In vista della prima nello sferisterio di casa la quadretta neivese sta rifinendo la preparazione.

«Siamo riusciti a tornare in campo dopo una settimana – spiega il dt Paolo Voglino – l’unica vera incognita è quella che da quasi un mese non abbiamo più affrontato una partita ufficiale».

In casa pievese si punta al recupero di Mirco Giordano.

«Dovrebbe essere vicino al rientro – conferma coach Giulio Ghigliazza – è tornato in campo con la squadra, vedremo nei prossimi giorni. Ci siamo preparati poco sul pallone anche per gli impegni universitari del nostro capitano, ma siamo pronti: in queste gare conta più la motivazione che l’allenamento».

Finale – Andata

Castiati Neivese-Pieve di Teco 1 novembre ore 14 a Neive

Finale – Ritorno

Pieve di Teco-Castiati Neivese data da definire a Pieve di Teco